2 Kasım TRT 1, FOX, Kanal D, ATV yayın akışı sizlerle.. Bu akşam televizyonda neler var?
Bu akşam televizyonda neler var? sorusu arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. Cumartesi günü televizyonların yayın akışları dopdolu. İzleyiciler şimdiden akşam hangi dizilerin olduğunu merak ediyor. İzleyiciler en sevdikleri dizi ve programları kaçırmamak için 2 Kasım TRT 1, FOX, Kanal D, ATV yayın akışını sorguluyor. İşte yanıtı..
Bu akşam televizyonda neler var? sorusu merak edilen konular arsınd yerini aldı. Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte yeni bölümlerinin bugün yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. 2 Kasım Cumartesi günü ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV 8, Show TV ve TRT 1’in yayınlayacağı yapımlar belli oldu. İşte izleyiciler için derlediğimiz TV yayın akışları..
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show TV’de 20:00’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü ekrana gelecek.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
TRT 1’de 20:00’de Kalk Gidelim dizisi yayınlanacak. 01:45'te ise Şampiyon dizisinin tekrarı olacak.
STAR TV YAYIN AKIŞI
2 Kasım'da Star TV’de 20:00’da Benim Tatlı Yalanım dizisi yeni bölümü ile yayınlanacak.
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00’de Her Yerde Sen dizisi yeni bölümü yayınlanacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D’de 20:00’de Recep İvedik 2 filmi ekrana gelecek. 22:15’te ise Recep İvedik 2 filminin tekrarı yayınlanacak.
ATV YAYIN AKIŞI
2 Kasım'da ATV’de 20:00’de Kim Milyoner Olmak İster yarışması ekrana gelecek.
TV8 YAYIN AKIŞI
TV8’de 20:00’de O Ses Türkiye yeni bölüm ekrana gelecek.