2 Kasım TRT 1, FOX, Kanal D, ATV yayın akışı sizlerle.. Bu akşam televizyonda neler var?

Bu akşam televizyonda neler var? sorusu merak edilen konular arsınd yerini aldı. Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte yeni bölümlerinin bugün yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. 2 Kasım Cumartesi günü ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV 8, Show TV ve TRT 1’in yayınlayacağı yapımlar belli oldu. İşte izleyiciler için derlediğimiz TV yayın akışları..

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de 20:00’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü ekrana gelecek.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’de 20:00’de Kalk Gidelim dizisi yayınlanacak. 01:45'te ise Şampiyon dizisinin tekrarı olacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI

2 Kasım'da Star TV’de 20:00’da Benim Tatlı Yalanım dizisi yeni bölümü ile yayınlanacak.

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00’de Her Yerde Sen dizisi yeni bölümü yayınlanacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de 20:00’de Recep İvedik 2 filmi ekrana gelecek. 22:15’te ise Recep İvedik 2 filminin tekrarı yayınlanacak.

ATV YAYIN AKIŞI

2 Kasım'da ATV’de 20:00’de Kim Milyoner Olmak İster yarışması ekrana gelecek.

TV8 YAYIN AKIŞI

TV8’de 20:00’de O Ses Türkiye yeni bölüm ekrana gelecek.