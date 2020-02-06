Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 6 Şubat Perşembe Atv, FOX Tv, Kanal D yayın akışı

6 Şubat Perşembe Atv, FOX Tv, Kanal D yayın akışı, arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Gündüz kuşağı programlarının sona ermesi ile kanallarda ana haber bültenleri ekrana gelecek. Saat 20:00'de ise dizilerin yeni bölümleri yayınlanmaya başlanacak. Bu akşam dizi izlemek isteyenler "Bu akşam hangi diziler var?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Bu akşam FOX'ta Mucize Doktor, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova ekranlara geliyor.

6 ŞUBAT ATV YAYIN AKIŞI

ATV'de Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü yayınlanacak.

6 ŞUBAT STAR TV YAYIN AKIŞI

Star Tv'de bu akşam Seferin Kızı tekrar bölümü izleyicisiyle buluşacak.

6 ŞUBAT SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show Tv'de Güldür Güldür'ün yeni bölümü ekranlara gelecek.

6 ŞUBAT FOX YAYIN AKIŞI

Bugün saat 20:00'de FOX Tv'de Mucize Doktor yeni bölüm ekranlara gelecek.Bu ak

6 ŞUBAT KANAL D YAYIN AKIŞI

Bu akşam saat 20:00'de Kod adı: Londra filmi yayınlanacak.

6 ŞUBAT TV8 YAYIN AKIŞI

Bu akşam Tv8'de saat 19:00'da Görümce filmi ekranlara gelecek.