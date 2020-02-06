Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 6 Şubat Perşembe Atv, FOX Tv, Kanal D yayın akışı
Bu akşam televizyonda hangi diziler var? merak ediliyor. Bu akşam yine birbirinden iddialı diziler yeni bölümleri ile ekranla geliyor. Dizi hayranları hangi kanalda, hangi dizilerin yayınlandığını kanalların haftalık yayın akışı planlarından görebiliyor. Bu akşam FOX'ta Mucize Doktor, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova ekranlara geliyor. İşte 6 Şubat Perşembe Tv yayın akışları...
6 Şubat Perşembe Atv, FOX Tv, Kanal D yayın akışı, arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Gündüz kuşağı programlarının sona ermesi ile kanallarda ana haber bültenleri ekrana gelecek. Saat 20:00'de ise dizilerin yeni bölümleri yayınlanmaya başlanacak. Bu akşam dizi izlemek isteyenler "Bu akşam hangi diziler var?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Bu akşam FOX'ta Mucize Doktor, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova ekranlara geliyor.
6 ŞUBAT ATV YAYIN AKIŞI
ATV'de Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü yayınlanacak.
6 ŞUBAT STAR TV YAYIN AKIŞI
Star Tv'de bu akşam Seferin Kızı tekrar bölümü izleyicisiyle buluşacak.
6 ŞUBAT SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show Tv'de Güldür Güldür'ün yeni bölümü ekranlara gelecek.
6 ŞUBAT FOX YAYIN AKIŞI
Bugün saat 20:00'de FOX Tv'de Mucize Doktor yeni bölüm ekranlara gelecek.Bu ak
6 ŞUBAT KANAL D YAYIN AKIŞI
Bu akşam saat 20:00'de Kod adı: Londra filmi yayınlanacak.
6 ŞUBAT TV8 YAYIN AKIŞI
Bu akşam Tv8'de saat 19:00'da Görümce filmi ekranlara gelecek.