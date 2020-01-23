Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 23 Ocak Perşembe FOX Tv, Kanal D, ATV yayın akışları

23 Ocak Perşembe yayın akışı yoğun ilgi görüyor. "Bu akşam televizyonda hangi diziler var?" sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Dizi hayranlaru bu akşam kanallarda hangi dizilerin yer alacağını öğrenmek istiyor. Bugün FOX Tv'de Mucize Doktor yeni bölümü, ATV ekranlarında Bir Zamanlar Çukurova 52. bölümü, Tv8'de ise Doğduğun Ev Kaderindir tekrar bölümü ekranlara gelecek. 23 Ocak Perşembe FOX Tv, Star Tv, Kanal D, ATV yayın akışlarının haberimiz içerisinde yer alıyor.

23 OCAK PERŞEMBE GÜNÜ KANAL D YAYIN AKIŞI

Çok Güzel Hareketler 2 tekrar bölümü bu akşam Kanal D'de saat 20:00'de yayınlanacak.

23 OCAK PERŞEMBE GÜNÜ STAR TV YAYIN AKIŞI

Babil dizisi terar bölümü bu akşam saat 20:00'de Star Tv ekranlarında yer alacak.

23 OCAK PERŞEMBE GÜNÜ SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show Tv'de bugün Ramo dizisinin tekrarı ekranlara gelecek.

23 OCAK PERŞEMBE GÜNÜ TV8 YAYIN AKIŞI

Tv8'de bugün saat 20:00'de Doğduğun Ev Kaderindir tekrarı ekranlara gelecek.

23 OCAK PERŞEMBE GÜNÜ ATV YAYIN AKIŞI

Bu akşam saat 20:00'de ATV ekranlarında Bir Zamanlar Çukurova 52. bölümü yayınlanacak.

23 OCAK PERŞEMBE GÜNÜ FOX YAYIN AKIŞI

Bu akşam FOX Tv'de Mucize Doktor yeni bölümü yayınlanacak.