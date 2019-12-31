Bu akşam Kadın dizisi var mı? Kadın dizisi yeni bölüm ne zaman?

Bu akşam Kadın dizisi var mı? sorusu dizinin sevenleri tarafından arama motorunda yoğun olarak aranıyor. FOX TV'nin sevilen dizisi Kadın Salı akşamlarında ekranlarına geliyor. Bahar, Ceyda, Arif, Şirin ve Enver’in başından geçen olayların anlatıldığı dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Bu akşam Kadın dizisi var mı? sorusunun yanıtı haberimizde..

BU AKŞAM KADIN DİZİSİ VAR MI?

Kadın bu akşam ekranlarda olmayacak. 31 Aralık Salı gecesi Kadın dizisi yeni bölümü yerine Yaparsın Aşkım yılbaşı Özel Programı yayınlanacak.

KADIN DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kadın dizisi yeni bölümü yılbaşı nedeniyle ertelendi. Kanalların reklam anlaşmalarının araya girmesi ile birlikte Kadın dizisi 2 hafta yayınlanmayacak. Kadın dizisinin yeni bölümü 14 Ocak Salı günü ekranlarda olacak.

KADIN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Enver’in evde bulduğu silahı apar topar denize atmak için yola çıkan Arif ve Bahar bunu başardıklarını düşünürler. Ama Şirin yine yapacağını yapmış ve silahı başka bir paketle değiştirerek yanına almıştır. Bu olay Şirin’in yine aklında bir kötülük olduğunu düşündürse de silahı almasındaki gerçek neden nedir?

Arif ve Bahar’ı tüm olan olaylar daha da yakınlaştırmaya başlar. Arif’in mutluluğu ise her halinden belli olmaktadır. Bahar’ı arkadaşlarıyla tanıştıracağı düşüncesi de onu içten içe ümitlendirir.

Yılbaşı telaşına giren herkes mutlu bir yıl geçirmek umuduyla birbirlerine hediye alır. Tam yılbaşına girecekleri an ise gelen bir ses ile tüm dünya başlarına yıkılacaktır.