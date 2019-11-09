Bu akşam hangi diziler var? 9 Kasım Star TV, TRT,FOX, Kanal D, ATV yayın akışı sizlerle..

Bu akşam hangi diziler var? sorusu televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Sezon finali yapan dizilerin yanı sıra yeni diziler de izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Her kanalın yayın akışı günlük olarak sitesinde yayınlanıyor. Bu akşam yine kanallarda farklı diziler, filmler ve yarışma programları yer alıyor. Bu akşam hangi diziler var? diye merak edenler için 9 Kasım Star TV, TRT,FOX, Kanal D, ATV yayın akışı sizlerle..

9 KASIM SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de 20:00’de Kuzey Yukdızı İlşk Aşk yeni bölümü ekrana gelecek.

9 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’de 20:00’de Kalk Gidelim dizisi ekranlarda olacak.

9 KASIM FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00’de Her Yerde Sen yeni bölümü yayınlanacak. 00:15'te ise The Taste Türkiye programı yer alacak.

9 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de 20:00’de Recep İvedik 3 filmi ekrana gelecek.

9 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI

TV8’de 20:00’de O Ses Türkiye yeni bölüm ekrana gelecek. 00:15'te ise Eser Yenenler Show yayınlanacak.

9 KASIM ATV YAYIN AKIŞI

9 Kasım'da ATV’de 20:00’de Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölüm ekrana gelecek.

9 KASIM STAR TV YAYIN AKIŞI

9 Kasım'da Star TV’de 20:00’da Benim Tatlı Yalanım dizisi yeni bölüm yayınlanacak.