Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7572
  • 6,3537
  • 270.536
  • 103452
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Bu akşam hangi diziler var? 8 Kasım FOX, Kanal D, Star TV, TRT, ATV yayın akışı..

Bu akşam hangi diziler var? 8 Kasım FOX, Kanal D, Star TV, TRT, ATV yayın akışı..

Bu akşam hangi diziler var" 8 Kasım FOX, Kanal D, Star TV, TRT, ATV yayın akışı..

Bu akşam hangi diziler var? sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Cuma günleri Payitaht Abdülhamid, Arka Sokaklar, Hercai dizileri ekranlara geliyor. Bugün dizilerin yayınlanıp yayınlanmacağı merak konusu oldu. 8 Kasım Mevlid Kandili olması nedeni ile birçok kanalda kandil özel programları yer alacak. Bu akşam televizyonda neler var? diye araştıranlar için 8 Kasım FOX, Kanal D, Star TV, TRT, ATV yayın akışı haberimizde..

 

Bu akşam televizyonda neler var? sorusu gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Seyirciler akşam planlarını şimdiden yapmak, ne izlemek istediklerine karar vermek istiyor. 8 Kasım Mevlid Kandili olması nedeni ile bazı dizilerin saatlerinde değişiklikler yapıldı. Bu akşam televizyonda neler var? diye araştıranlar için 8 Kasım FOX, Kanal D, Star TV, TRT, ATV yayın akışı haberimizde.. 

8 KASIM ATV YAYIN AKIŞI

8 Kasım'da ATV’de 20:00’de Hercai dizisi yeni bölüm ekrana gelecek. 00:20'de ise Nihat Hatipoğlu Mevlid Özel programı yayınlanacak. 

8 KASIM STAR TV YAYIN AKIŞI

8 Kasım'da Star TV’de 20:00’da Sevgili Geçmiş dizisi yeni bölüm yayınlanacak.  

8 KASIM FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00’de Yaparsın Aşkım yeni bölümü yayınlanacak. 00:15'te ise Fatih Savaş ile Mevlid Kandili özel programı yer alacak. 

8 KASIM SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de 20:00’de Güldür Güldür Show yeni bölümü ekrana gelecek. 23:30'ise Mustafa Karataş ile Mevlid Kandili canlı yayını olacak. 

8 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’de 19:45’te Mevlid Kandili özel yayını olacak. Payitaht Abdülhamid ise 21:00'de başlayacak.  

8 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de 20:00’de Arka Sokaklar yeni bölüm ekrana gelecek.00:15'te ise M.Fatih Çıtlak Mevlid Kandili özel programı yayınlanacak. 

8 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI 

TV8’de 20:00’de Arif V 216 filmi ekrana gelecek.  


Acun Ilıcalı Survivor'da yarışacak ikinci yarışmacıyı açıkladı
O iddiaları yalanladı! 'Biz artık Türk olduk'
Boşanma nedenleri ortaya çıktı
Hadise sözünü tuttu
Can Yaman: 'Aynı sette çalışan insanların ilişki yaşaması normal'
<p>Çok Sevdim Yalan Oldu şarkıyla YouTube´da dinlenme rekoru kıran şarkıcı Fatih Bulut, katıldığı bi

Şarkıcı Fatih Bulut Asker Eğlencesinde Havaya 11 El Ateş Etti!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ardahan'da dağda mahsur kalanları kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı

Adını Truvalı Helen'den almış! Faydaları hayat kurtarıyor