Bu akşam hangi diziler var? 8 Kasım FOX, Kanal D, Star TV, TRT, ATV yayın akışı..

Bu akşam televizyonda neler var? sorusu gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Seyirciler akşam planlarını şimdiden yapmak, ne izlemek istediklerine karar vermek istiyor. 8 Kasım Mevlid Kandili olması nedeni ile bazı dizilerin saatlerinde değişiklikler yapıldı. Bu akşam televizyonda neler var? diye araştıranlar için 8 Kasım FOX, Kanal D, Star TV, TRT, ATV yayın akışı haberimizde..

8 KASIM ATV YAYIN AKIŞI

8 Kasım'da ATV’de 20:00’de Hercai dizisi yeni bölüm ekrana gelecek. 00:20'de ise Nihat Hatipoğlu Mevlid Özel programı yayınlanacak.

8 KASIM STAR TV YAYIN AKIŞI

8 Kasım'da Star TV’de 20:00’da Sevgili Geçmiş dizisi yeni bölüm yayınlanacak.

8 KASIM FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00’de Yaparsın Aşkım yeni bölümü yayınlanacak. 00:15'te ise Fatih Savaş ile Mevlid Kandili özel programı yer alacak.

8 KASIM SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de 20:00’de Güldür Güldür Show yeni bölümü ekrana gelecek. 23:30'ise Mustafa Karataş ile Mevlid Kandili canlı yayını olacak.

8 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’de 19:45’te Mevlid Kandili özel yayını olacak. Payitaht Abdülhamid ise 21:00'de başlayacak.

8 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de 20:00’de Arka Sokaklar yeni bölüm ekrana gelecek.00:15'te ise M.Fatih Çıtlak Mevlid Kandili özel programı yayınlanacak.

8 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI

TV8’de 20:00’de Arif V 216 filmi ekrana gelecek.