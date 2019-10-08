Bu akşam hangi diziler var? 8 Ekim Salı Fox TV, ATV, TRT 1, Star TV yayın akışı
8 Ekim Salı TV yayın akışları yoğun ilgi görüyor. Fox TV, Star TV, TRT 1, ATV yayın akışında bu akşam hangi diziler var? Televizyon izleyicileri haftalık olarak yayınlanan dizileri yakından takip ediyorlar. Dizilerin yanı sıra televizyonda yayınlanan sinema filmler de araştırılıyor. Haberimiz içerisinden konu ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.
ATV, TRT 1, Fox TV yayın akışları 8 Ekim Salı günü araştırılan konular arasında yerini aldı. Bu akşam hangi diziler var? Dizilerin yeni sezon bölümlerinin yayınlanmasının ardından vatandaşlar yayın akışlarına yoğun ilgi göstermeye başladılar. Daha önce yayınlanan dizilerin yanı sıra yeni diziler de ekranlarda yer alıyor. Haberimiz içerisinden kanalların yayın akışlarına ulaşabilirsiniz.
FOX TV YAYIN AKIŞI
8 Ekim’de Fox TV yayın akışında 20.00’da Kadın dizisi yayınlanacak.
STAR TV YAYIN AKIŞI
Star TV’de her Salı 20.00’da Kardeş Çocukları dizisi izleyici karşısına çıkıyor.
ATV YAYIN AKIŞI
20.00’da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü ekrana gelecek. 23:45’te ise Kimse Bilmez dizisi yayınlanacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
TRT 1’de 8 Ekim’de 20.00’da Şampiyon dizisi ekrana gelecek. 23.00’da ise Vuslat yayınlanacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D’de 20.00’da Yolcu filmi ekrana gelecek.