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  3. Bu akşam hangi diziler var? 7 Aralık ATV, Kanal D, TRT, FOX yayın akışı..

Bu akşam hangi diziler var? 7 Aralık ATV, Kanal D, TRT, FOX yayın akışı..

Bu akşam hangi diziler var" 7 Aralık ATV, Kanal D, TRT, FOX yayın akışı..

Bu akşam hangi diziler var? sorusu arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. Sevilen diziler ve yarışmalar yeni bölümleri ile TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Haftalık dizilerin yanı sıra daha önce vizyona giren filmler de TV'de yayınlanıyor. 7 Aralık ATV, Kanal D, TRT, FOX yayın akışını sizler için derledik..

Bu akşam hangi diziler var? sorusunun yanıtı gününü televizyon karşısında geçirmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Özellikle soğuk kış günlerinin gelmesi ile televizyon başında geçirilen süre de artıyor. Bu akşam TV kanalları yine dopdolu. Yarışmaların yanı sırada sevilen dizilerin yeni bölümleri de yayınlanacak.  7 Aralık ATV, Kanal D, TRT, FOX yayın akışını sizler için derledik.. 

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

7 ARALIK TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’de saat 20:00’da Kalk Gidelim dizisi yayınlanacak.

7 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de saat 20.00’de Chef's Arena yer alıyor.

7 ARALIK ATV YAYIN AKIŞI

Atv’de Kim Milyoner Olmak İster yarışması saat 20.00’de yeni bölümüyle yayınlanıyor.

7 ARALIK SHOW TV YAYIN AKIŞI                                                       

Show Tv’de saat 20.00’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk yayınlanacak.

7 ARALIK STAR TV YAYIN AKIŞI

Star Tv’de bu akşam saat 20.00’de Benim Tatlı Yalanım yayınlanacak.

7 ARALIK TV 8 YAYIN AKIŞI

Tv8’de saat 20.00’de O Ses Türkiye yeni bölümü başlayacak. 23:15’te ise Eser Yenenler Show yayınlanacak.

7 ARALIK FOX TV YAYIN AKIŞI

Fox TV’de saat 20.00’de Yaparsın Aşkım yarışması ekrana gelecek. Saat 00:15'te ise Ferhat ile Şirin yayınlanacak. 


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