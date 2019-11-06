Bu akşam hangi diziler var? 6 Kasım Çarşamba Star, TRT, TV8, FOX, ATV yayın akışı..
Bu akşam hangi diziler var? sorusu arama motorunda dizi severler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Vatandaşlar günün stresini atmak , eğlenceli dakikalar geçirmek için akşamları dizi ve yarışma programlarını seyrediyor. İddialı yapımlar seyirciyi ekrana kilitliyor. TV'de yer alan program akışları merak ediliyor. 6 Kasım Çarşamba Star, TV8, FOX, ATV yayın akışını sizler için hazırladık..
Bu akşam hangi diziler var? sorusu izleyiciler tarafından arama motorunda araştırılmaya başladı. Akşamı televizyon karşısında geçirmeyi planlayanlar tv yayın akışını öğrenmek istiyor. Perşembe akşamları yayınlanan Benim Adı Melek, Afili Aşk ve Kurşun dizilerinin yeni bölümlerinin olup olmadığı merak ediliyor. 6 Kasım Çarşamba Star, TV8, FOX, ATV yayın akışını sizler için hazırladık..
TRT 1 YAYIN AKIŞI 6 KASIM
TRT 1’de 20:00’de Benim Adım Melek dizisi yayınlanacak. 00:15'te Elimi Bırakma dizisinin tekrarı olacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI 6 KASIM
Kanal D’de 20:00’de Afili Aşk yeni bölüm ekrana gelecek.
ATV YAYIN AKIŞI 6 KASIM
6 Kasım'da ATV’de 20:00’de Sen Anlat Karadeniz dizisi ekrana gelecek. 00:20'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz tekrar bölümü yayınlanacak.
TV8 YAYIN AKIŞI 6 KASIM
TV8’de 20:00’de Masterchef Türkiye yeni bölüm ekrana gelecek.
STAR TV YAYIN AKIŞI 6 KASIM
6 Kasım'da Star TV’de 20:00’da Sevgili Geçmiş dizisi tekrarı yayınlanacak.
FOX TV YAYIN AKIŞI 6 KASIM
20:00’de Kurşun dizisi yeni bölümü yayınlanacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI 6 KASIM
Show TV’de 20:00’de Cici Babam filmi ekrana gelecek.