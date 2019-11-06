Bu akşam hangi diziler var? 6 Kasım Çarşamba Star, TRT, TV8, FOX, ATV yayın akışı..

Bu akşam hangi diziler var? sorusu izleyiciler tarafından arama motorunda araştırılmaya başladı. Akşamı televizyon karşısında geçirmeyi planlayanlar tv yayın akışını öğrenmek istiyor. Perşembe akşamları yayınlanan Benim Adı Melek, Afili Aşk ve Kurşun dizilerinin yeni bölümlerinin olup olmadığı merak ediliyor. 6 Kasım Çarşamba Star, TV8, FOX, ATV yayın akışını sizler için hazırladık..

TRT 1 YAYIN AKIŞI 6 KASIM

TRT 1’de 20:00’de Benim Adım Melek dizisi yayınlanacak. 00:15'te Elimi Bırakma dizisinin tekrarı olacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI 6 KASIM

Kanal D’de 20:00’de Afili Aşk yeni bölüm ekrana gelecek.

ATV YAYIN AKIŞI 6 KASIM

6 Kasım'da ATV’de 20:00’de Sen Anlat Karadeniz dizisi ekrana gelecek. 00:20'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz tekrar bölümü yayınlanacak.

TV8 YAYIN AKIŞI 6 KASIM

TV8’de 20:00’de Masterchef Türkiye yeni bölüm ekrana gelecek.

STAR TV YAYIN AKIŞI 6 KASIM

6 Kasım'da Star TV’de 20:00’da Sevgili Geçmiş dizisi tekrarı yayınlanacak.

FOX TV YAYIN AKIŞI 6 KASIM

20:00’de Kurşun dizisi yeni bölümü yayınlanacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI 6 KASIM

Show TV’de 20:00’de Cici Babam filmi ekrana gelecek.