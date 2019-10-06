Bu akşam hangi diziler var? 6 Ekim Pazar Fox TV, Show TV, Star TV yayın akışı

Fox TV, ATV, Star TV, TRT 1 yayın akışı 6 Ekim Pazar günü merak ediliyor. Bu akşam hangi diziler var? Eylül ayının gelmesi ile beraber sevilen dizilerin yeni sezonları yayınlanmaya başlandı. Show TV’de ve Atv’de yeni diziler yayın hayatlarına başladı. Peki Savaşçı dizisi bu akşam yayınlanacak mı? Haberimiz içerisinden yayın akışlarına ulaşabilirsiniz.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

6 Ekim’de Show TV’de 20.00’da Aşk Ağlatır dizisi ekrana gelecek. 00:15’te ise Çukur dizisinin tekrarı yayınlanacak.

FOX TV YAYI AKIŞI

6 Ekim’de 20:00’da Fox TV’de Yaparsın Aşkım yayınlanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

6 Ekim’de TRT 1’de Elimi Bırakma dizisi yayınlanacak.

ATV YAYIN AKIŞI

6 Ekim’de ATV’de Kimse Bilmez dizisi ekrana gelecek.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’de 6 Ekim’de Riddick filmi yayınlanacak.