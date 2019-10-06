Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7026
  • 6,2722
  • 276.006
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Bu akşam hangi diziler var? 6 Ekim Pazar Fox TV, Show TV, Star TV yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var? 6 Ekim Pazar Fox TV, Show TV, Star TV yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var" 6 Ekim Pazar Fox TV, Show TV, Star TV yayın akışı

6 Ekim Pazar TV yayın akışları yoğun ilgi görüyor. Fox TV, Star TV, TRT 1 yayın akışında bu akşam hangi diziler var? Televizyon izleyicileri haftalık olarak yayınlanan dizileri yakından takip ediyorlar. Dizilerin yanı sıra televizyonda yayınlanan sinema filmler de araştırılıyor. TV yayın akışları haberimizde sizlerle.

Fox TV, ATV, Star TV, TRT 1 yayın akışı 6 Ekim Pazar günü merak ediliyor. Bu akşam hangi diziler var? Eylül ayının gelmesi ile beraber sevilen dizilerin yeni sezonları yayınlanmaya başlandı. Show TV’de ve Atv’de yeni diziler yayın hayatlarına başladı. Peki Savaşçı dizisi bu akşam yayınlanacak mı? Haberimiz içerisinden yayın akışlarına ulaşabilirsiniz.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

6 Ekim’de Show TV’de 20.00’da Aşk Ağlatır dizisi ekrana gelecek. 00:15’te ise Çukur dizisinin tekrarı yayınlanacak.

FOX TV YAYI AKIŞI

6 Ekim’de 20:00’da Fox TV’de Yaparsın Aşkım yayınlanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

6 Ekim’de TRT 1’de Elimi Bırakma dizisi yayınlanacak.

ATV YAYIN AKIŞI

6 Ekim’de ATV’de Kimse Bilmez dizisi ekrana gelecek.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’de 6 Ekim’de Riddick filmi yayınlanacak.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kardashianlar eskilerini  internetten satıyor 
Miray Daner'den Kubilay Aka sorusuna yanıt
'Yaşadıklarım çok ağır dua edin'
Aleyna Tilki Türkiye'den ayrıldı! Bundan sonra orada yaşayacak...
Ortalık karıştı! Hadise'den Demet Akalın açıklaması geldi

Metrobüs Kaza Yaptı! Yaralılar Var

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kalp şeklindeki armuda sevgili ilgisi

Yeşilçam’ın en bilinen isimlerinden Yadigar Ejder’in dramatik hayatı…