Bu akşam hangi diziler var? 5 Ocak Pazar ATV, TRT 1, Fox TV, Kanal D, Star TV yayın akışı
Bu akşam hangi dizilerin ve filmlerin izleyici karşısına çıkacağı merak ediliyor. 5 Ocak Pazar ATV, TRT 1, Fox TV, Kanal D, Star TV yayın akışında neler var? Her hafta sevilen diziler ve yarışmalar izleyici karşısına çıkıyor. Ocak ayının gelmesi ile beraber her sene olduğu gibi yapımlar yayınlarına ara verdiler. Peki bu akşam hangi filmler ve diziler yayınlanacak?
5 Ocak Pazar ATV, Fox TV, Star TV, Show TV yayın akışı araştırılıyor. Bu akşam televizyonda neler var? Her hafta sevilen dizilerin yeni bölümleri izleyici ile buluşuyor. Ocak ayının gelmesi ile beraber vatandaşlar dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyorlar. Haberimiz içerisinden TV yayın akışlarına ulaşabilir, yayınlanacak olan filmleri ve dizileri öğrenebilirsiniz.
ATV YAYIN AKIŞI
ATV’de 20.00’de Karate Kid filmi yayınlanacak.
STAR TV YAYIN AKIŞI
Star TV’de bu akşam 20.00’de Hızlı ve Öfkeli 4 filmi ekrana gelecek.
FOX TV YAYIN AKIŞI
Fox TV’de 20.00’de Eski Köye Yeni Adet filmi yayınlanacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
TRT 1’de 20.00’de Şampiyon dizisi ekrana gelecek.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show TV’de 20.00’de Tosun Paşa filmi yayınlanacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D’de 20.00’de Çok Güzel Hareketler 2, 21.00’de Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel canlı yayını ekrana gelecek.