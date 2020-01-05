Bu akşam hangi diziler var? 5 Ocak Pazar ATV, TRT 1, Fox TV, Kanal D, Star TV yayın akışı

5 Ocak Pazar ATV, Fox TV, Star TV, Show TV yayın akışı araştırılıyor. Bu akşam televizyonda neler var? Her hafta sevilen dizilerin yeni bölümleri izleyici ile buluşuyor. Ocak ayının gelmesi ile beraber vatandaşlar dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyorlar. Haberimiz içerisinden TV yayın akışlarına ulaşabilir, yayınlanacak olan filmleri ve dizileri öğrenebilirsiniz.

ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de 20.00’de Karate Kid filmi yayınlanacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’de bu akşam 20.00’de Hızlı ve Öfkeli 4 filmi ekrana gelecek.

FOX TV YAYIN AKIŞI

Fox TV’de 20.00’de Eski Köye Yeni Adet filmi yayınlanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’de 20.00’de Şampiyon dizisi ekrana gelecek.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de 20.00’de Tosun Paşa filmi yayınlanacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de 20.00’de Çok Güzel Hareketler 2, 21.00’de Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel canlı yayını ekrana gelecek.