Bu akşam hangi diziler var? 5 Aralık Perşembe ATV, TRT 1, Show TV, Star TV yayın akışı
Bu akşam hangi dizilerin ekrana geleceği merak konusu. 5 Aralık Perşembe ATV, TRT 1, Show TV, Star TV yayın akışında kimler var? Sevilen dizilerin yeni bölümleri her hafta belirlenen günlerde ekrana geliyor. Dizilerin yanı sıra daha önce vizyona girmiş sevilen filmlerde izleyicinin beğenisine sunuluyor. Haberimiz içerisinden kanalların akşam kuşağına ulaşabilirsiniz.
ATV, TRT 1, Show TV, Star TV yayın akışı 5 Aralık Perşembe itibari ile yoğun ilgi görüyor. Bu akşam hangi diziler var? Sevilen dizilerin yeni bölümleri her hafta izleyici karşısına çıkıyor. Dizilerin yanı sıra filmler ve yarışmalar da izleyicinin beğenisine sunuluyor. Haberimiz içerisinden perşembe akşamı hangi dizilerin ekrana geldiğine ulaşabilirsiniz.
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
TRT 1 YAYIN AKIŞI
TRT 1’de saat 20:00’da "Görünmeyen Misafir" filmi yayınlanacak.
FOX TV YAYIN AKIŞI
Fox TV’de saat 20.00’de Mucize Doktor dizisi ekrana gelecek
KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D’de saat 20.00’de Çok Güzel Hareketler 2 yer alıyor.
ATV YAYIN AKIŞI
Atv’de Bir Zamanlar Çukurova dizisi saat 20.00’de yeni bölümüyle yayınlanıyor.
STAR TV YAYIN AKIŞI
Star Tv’de bu akşam saat 20.00’de Korkusuzlar filmi yayınlanacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show Tv’de saat 20.00’de Mucize filmi yayınlanacak.
TV 8 YAYIN AKIŞI
Tv8’de saat 20.00’de MasterChef Türkiye yeni bölümü başlayacak. 23:15’te ise Eser Yenenler Show yayınlanacak.