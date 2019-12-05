Bu akşam hangi diziler var? 5 Aralık Perşembe ATV, TRT 1, Show TV, Star TV yayın akışı

ATV, TRT 1, Show TV, Star TV yayın akışı 5 Aralık Perşembe itibari ile yoğun ilgi görüyor. Bu akşam hangi diziler var? Sevilen dizilerin yeni bölümleri her hafta izleyici karşısına çıkıyor. Dizilerin yanı sıra filmler ve yarışmalar da izleyicinin beğenisine sunuluyor. Haberimiz içerisinden perşembe akşamı hangi dizilerin ekrana geldiğine ulaşabilirsiniz.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’de saat 20:00’da "Görünmeyen Misafir" filmi yayınlanacak.

FOX TV YAYIN AKIŞI

Fox TV’de saat 20.00’de Mucize Doktor dizisi ekrana gelecek

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de saat 20.00’de Çok Güzel Hareketler 2 yer alıyor.

ATV YAYIN AKIŞI

Atv’de Bir Zamanlar Çukurova dizisi saat 20.00’de yeni bölümüyle yayınlanıyor.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star Tv’de bu akşam saat 20.00’de Korkusuzlar filmi yayınlanacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show Tv’de saat 20.00’de Mucize filmi yayınlanacak.

TV 8 YAYIN AKIŞI

Tv8’de saat 20.00’de MasterChef Türkiye yeni bölümü başlayacak. 23:15’te ise Eser Yenenler Show yayınlanacak.