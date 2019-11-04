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  3. Bu akşam hangi diziler var? 4 Kasım Pazartesi ATV, TRT, FOX, Show yayın akışı..

Bu akşam hangi diziler var? 4 Kasım Pazartesi ATV, TRT, FOX, Show yayın akışı..

Bu akşam hangi diziler var" 4 Kasım Pazartesi ATV, TRT, FOX, Show yayın akışı..

Bu akşam hangi diziler var? sorusunun yanıtı arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Pazartesi günleri televizyonda dizilerin rekabetleri görüyor. Geçen hafta Çukur dizisi, Zalim İstanbul dizisi , Yasak Elma dizisi yayınlanmıştı. Dizilerin takipçileri bu akşam yeni bölümler var mı? merak ediyor. 4 Kasım Pazartesi ATV, TRT, Star, TV8, FOX, Show yayın akışı haberimizde sizlerle..

 

Bu akşam hangi diziler var? merak edilen konular arasında yer alıyor. Soğuk havaların artış göstermesi nedeniyle vatandaşlar vakitlerinin çoğunu evde dizi izleyerek geçiriyor. Pazartesi günlerinin vazgeçilmez dizisi Çukur bu akşam var mı? araştırılmaya başladı.  4 Kasım Pazartesi ATV, TRT, Star, TV8,  FOX, Show yayın akışını sizler için derledik..

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de 20:00’de Çukur dizisinin yeni bölümü ekrana gelecek.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’de 20:00’de Vuslat dizisi yayınlanacak. 

STAR TV YAYIN AKIŞI

4 Kasım'da Star TV’de 20:00’da Yedi Bela Hüsnü yerli sinema yayınlanacak.  

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00’de Yasak Elma dizisi yeni bölümü yayınlanacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de 20:00’de Zalim İstanbul yeni  bölümü ekrana gelecek. 00:15’te ise Afili Aşk  dizisinin tekrarı yayınlanacak.

ATV YAYIN AKIŞI

4 Kasım'da ATV’de 20:00’de Kim Milyoner Olmak İster yarışması ekrana gelecek.

TV8 YAYIN AKIŞI 

TV8’de 20:00’de Masterchef Türkiye yeni bölüm ekrana gelecek.  

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