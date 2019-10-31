Bu akşam hangi diziler var? 31 Ekim Perşembe ATV, Star TV, TRT 1, Kanal D, Fox TV yayın akışı

ATV, Star TV, TRT 1, Kanal D, Fox TV yayın akışı, 31 Ekim Perşembe günü araştırılan konular arasında yerini aldı. Bu akşam hangi diziler var? Vatandaşlar her gün televizyonda hangi yapımların izleyici karşısına çıkacağını merak ediyorlar. Her hafta belirlenen günlerde dizilerin ve yarışmaların yeni bölümleri ekrana geliyor. Aynı zamanda daha önce vizyona girmiş olan filmler de izleyicinin beğenisine sunuluyor. Kanalların yayın akışları haberimizde sizlerle.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’de 20:00’da Kolonya Cumhuriyeti filmi yayınlanacak. 22:30’da ise Titanların Öfkesi filmi ekrana gelecek.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’de 20:00’da Börü fillmi yayınlanacak. Şampiyon dizisi ise 22:45’te ekrana gelecek.

ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de 20:00’da Bir Zamanlar Çukurova dizisi ekrana gelecek.

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00’da Mucize Doktor dizisi yayınlanacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de 20:00’da Güldür Güldür Show’un tekrarı ekrana gelecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de 20:00’da Kung Fu Panda filmi ekrana gelecek. 21:45’te ise ASTERİKS, SEZAR'A KARŞI filmi yayınlanacak.