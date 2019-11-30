Bu akşam hangi diziler var? 30 Kasım ATV, Kanal D, TRT, Fox Tv yayın akışı!

Bu akşam hangi diziler var? sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Cumartesi günleri Kim Milyoner Olmak İster yarışması, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi, Benim Tatlı Yalanım dizisi yayınlanıyor. Bu yapımların yeni bölümlerinin olup olmadığı merak edilmeye başladı. Bu akşam hangi diziler var? diye araştıranlar için 30 Kasım ATV, Kanal D, TRT Fox Tv yayın akışı haberimizde..

30 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI

Bu akşam saat 20:00'de Kalk Gidelim dizisi yayınlanacak.

30 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00'de Kanal D ekranlarında Chef's Arena adlı yeni yemek yarışması başlıyor.

30 KASIM SHOW YAYIN AKIŞI

Saat 20:00'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm yayınlanacak.

30 KASIM STAR TV YAYIN AKIŞI

Star Tv'de bugün saat 20:00'de Benim Tatlı Yalanım dizisi yayınlanacak.

30 KASIM ATV YAYIN AKIŞI

ATV ekranlarında bugün saat 20:00'de Kim Milyoner Olmak ister yarışması ekranlarda olacak.

30 KASIM FOX TV YAYIN AKIŞI

Fox Tv'de saat 20:00'de Mucize Doktor tekrarı olacak. Saat 23:15'te ise Ferhat ile Şirin tekrar bölümü yayınlanacak.

30 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI

Tv8'de bu akşam saat 20:00'de O Ses Türkiye yeni bölümü yayınlanacak.