Bu akşam hangi diziler var? 30 Kasım ATV, Kanal D, TRT, Fox Tv yayın akışı!
Bu akşam hangi diziler var? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Cumartesi gününü televizyon başında geçirecek olanlar televizyondaki dizileri ve filmleri araştırıyor. Sevilen diziler yeni bölümleri ile TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu akşam hangi diziler var? diye merak edenler için 30 Kasım ATV, Kanal D, TRT Fox Tv yayın akışı haberimizde..
Bu akşam hangi diziler var? sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Cumartesi günleri Kim Milyoner Olmak İster yarışması, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi, Benim Tatlı Yalanım dizisi yayınlanıyor. Bu yapımların yeni bölümlerinin olup olmadığı merak edilmeye başladı. Bu akşam hangi diziler var? diye araştıranlar için 30 Kasım ATV, Kanal D, TRT Fox Tv yayın akışı haberimizde..
30 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI
Bu akşam saat 20:00'de Kalk Gidelim dizisi yayınlanacak.
30 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00'de Kanal D ekranlarında Chef's Arena adlı yeni yemek yarışması başlıyor.
30 KASIM SHOW YAYIN AKIŞI
Saat 20:00'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm yayınlanacak.
30 KASIM STAR TV YAYIN AKIŞI
Star Tv'de bugün saat 20:00'de Benim Tatlı Yalanım dizisi yayınlanacak.
30 KASIM ATV YAYIN AKIŞI
ATV ekranlarında bugün saat 20:00'de Kim Milyoner Olmak ister yarışması ekranlarda olacak.
30 KASIM FOX TV YAYIN AKIŞI
Fox Tv'de saat 20:00'de Mucize Doktor tekrarı olacak. Saat 23:15'te ise Ferhat ile Şirin tekrar bölümü yayınlanacak.
30 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI
Tv8'de bu akşam saat 20:00'de O Ses Türkiye yeni bölümü yayınlanacak.