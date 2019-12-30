Bu akşam hangi diziler var? 30 Aralık Trt, Atv, Show, Kanal D, Fox yayın akışı..

Bu akşam hangi diziler var? sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Pazartesi akşamları televizyonda dizi rekabetleri yaşanıyor. Akşam ne izlemek istediğine karar vermek isteyen izleyiciler kanalların yayın akışlarını araştırıyor. Bugün TV8'de Masterchef, TRT'de saat 20:00'de Vuslat, Kanal D'de Zalim İstanbul, Show'da Çukur ekrana geliyor. 30 Aralık Trt, Atv, Show, Kanal D, Fox yayın akışı..

30 ARALIK ATV YAYIN AKIŞI

Bu akşam ATV'de saat 20:00'de Örümcek Adam Eve dönüş ekranlar gelecek.

30 ARALIK KANALD YAYIN AKIŞI

Kanal D'de bu akşam Zalim İstanbul ekranlara gelecek.

30 ARALIK SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show Tv'de bugün saat 20:00'de Çukur yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak.

30 ARALIK STAR TV YAYIN AKIŞI

30 Aralık'ta Star'da bu akşam Sefirin Kızı dizisi olacak.

30 ARALIK FOX TV YAYIN AKIŞI

Yasak Elma dizisi yeni bölümü ile bu akşam saat 20:00'de FOX TV'de ekranlara gelecek.

30 ARALIK TV8 YAYIN AKIŞI

TV8'de bu akşam Masterchef Türkiye yeni bölümü yayınlanacak.

30 ARALIK TRT1 YAYIN AKIŞI

Bu akşam TRT'de saat 20:00'de Vuslat dizisi ekranlara gelecek.