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  3. Bu akşam hangi diziler var? 29 Eylül Pazar Fox TV, ATV, Star TV, Show TV yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var? 29 Eylül Pazar Fox TV, ATV, Star TV, Show TV yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var" 29 Eylül Pazar Fox TV, ATV, Star TV, Show TV yayın akışı

Bu akşam hangi dizilerin olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. 29 Eylül Pazar Fox TV, ATV, Star TV, TRT 1 yayın akışı yoğun ilgi görüyor. Diziler sezon finali yapmadan önce Fox TV’de Savaşçı, TRT 1’de Elimi Bırakma, Star Tv’de Kardeş Çocukları dizileri yayınlanıyordu. Yeni sezonda Kardeş Çocukları dizisinin yayın günü değişirken Show TV’de yeni bir dizi başladı. İşte tv yayın akışları…

ATV, FOX TV, Star TV, Show TV yayın akışı 29 Eylül 2019 itibari ile araştırılıyor. “Bu akşam hangi diziler var?” sorusu merak ediliyor. Eylül ayının gelmesi ile beraber dizilerin yeni bölümleri yayınlanmaya başlandı. Diziler sezon finali yapmadan önce Fox TV’de Savaşçı, TRT 1’de Elimi Bırakma, Star Tv’de Kardeş Çocukları dizileri yayınlanıyordu. Yeni sezonda Kardeş Çocukları dizisinin yayın günü değişirken Show TV’de yeni bir dizi başladı.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

29 Eylül’de Show TV’de 20.00’da Aşk Ağlatır dizisi ekrana gelecek. 23:30’da ise Çukur dizisinin tekrarı yayınlanacak.

FOX TV YAYI AKIŞI

20 Eylül’de 20:00’da Fox TV’de Yaparsın Aşkım yayınlanacak.

ATV YAYIN AKIŞI

20 Eylül’de ATV’de Kimse Bilmez dizisi ekrana gelecek.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’de 29 Eylül’de Sarışın Bomba filmi yayınlanacak.

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