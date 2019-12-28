Bu akşam hangi diziler var? 28 Aralık ATV, TRT, SHOW, FOX, TV8 yayın akışı..

Bu akşam hangi diziler var? sorusu arama motorunda aranan konular arasında bulunuyor. İzleyiciler her hafta belirli günlerde yayınlanan dizileri ve yarışmalar yakından takip ediyor. Birbirinden farklı konuya sahip olan diziler Cumartesi akşamı reytinglerde birinci olmak yarışacak. Bu akşam hangi diziler var? diye merak edenler için 28 Aralık Cumartesi ATV, TRT, Star TV, Show TV, Fox TV yayın akışı haberimizde..

28 ARALIK ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de 20:00’da Kim Milyoner Olmak İster yayınlanacak. 00:20'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz tekrarı olacak.

28 ARALIK TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT’de 20:00’da Kalk Gidelim dizisi ekrana gelecek.

28 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de 20:00’da Azize yeni bölüm ekrana gelecek.

28 ARALIK FOX TV YAYIN AKIŞI

28 Aralık'ta saat 20:00’da Yaparsın Aşkım yarışması yayınlanacak.

28 ARALIK STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV’de 20:00’da Benim Tatlı Yalanım Final bölümü ile yayınlanacak.

28 ARALIK SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de 20:00’da Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi yayınlanacak. 00:15'ise Kadın dizisinin tekrarı olacak.

28 ARALIK TV8 YAYIN AKIŞI

28 Aralık'ta TV8'de 20:00'de Masterchef Türkiye yarı final bölümü ile ekranlarda olacak.