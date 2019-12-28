Bu akşam hangi diziler var? 28 Aralık ATV, TRT, SHOW, FOX, TV8 yayın akışı..
Bu akşam hangi diziler var? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Kış aylarının soğun geçmesi sebebiyle çoğu kişi zamanını evde dizi veya film izleyerek geçiriyor. Kanalların yayın akışları günlük olarak yayınlanıyor. Bu akşam hangi diziler var? sorusunun yanıtı ve 28 Aralık Cumartesi ATV, TRT, Star TV, Show TV, Fox TV yayın akışı haberimizde..
Bu akşam hangi diziler var? sorusu arama motorunda aranan konular arasında bulunuyor. İzleyiciler her hafta belirli günlerde yayınlanan dizileri ve yarışmalar yakından takip ediyor. Birbirinden farklı konuya sahip olan diziler Cumartesi akşamı reytinglerde birinci olmak yarışacak. Bu akşam hangi diziler var? diye merak edenler için 28 Aralık Cumartesi ATV, TRT, Star TV, Show TV, Fox TV yayın akışı haberimizde..
28 ARALIK ATV YAYIN AKIŞI
ATV’de 20:00’da Kim Milyoner Olmak İster yayınlanacak. 00:20'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz tekrarı olacak.
28 ARALIK TRT 1 YAYIN AKIŞI
TRT’de 20:00’da Kalk Gidelim dizisi ekrana gelecek.
28 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D’de 20:00’da Azize yeni bölüm ekrana gelecek.
28 ARALIK FOX TV YAYIN AKIŞI
28 Aralık'ta saat 20:00’da Yaparsın Aşkım yarışması yayınlanacak.
28 ARALIK STAR TV YAYIN AKIŞI
STAR TV’de 20:00’da Benim Tatlı Yalanım Final bölümü ile yayınlanacak.
28 ARALIK SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show TV’de 20:00’da Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi yayınlanacak. 00:15'ise Kadın dizisinin tekrarı olacak.
28 ARALIK TV8 YAYIN AKIŞI
28 Aralık'ta TV8'de 20:00'de Masterchef Türkiye yarı final bölümü ile ekranlarda olacak.