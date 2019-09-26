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  3. Bu akşam hangi diziler var? 26 Eylül Perşembe FOX TV, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var? 26 Eylül Perşembe FOX TV, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var" 26 Eylül Perşembe FOX TV, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı

Bu akşam hangi dizilerin izleyici ile buluşacağı araştırılıyor. 26 Eylül Perşembe ATV, Fox TV, Star TV yayın akışında neler var? Diziler sezon finali yapmadan önce Perşembe akşamları ATV’de Sen Bir Zamanlar Çukurova, Star TV’de Avlu dizileri ekrana geliyordu. Eylül ayının gelmesi ile beraber yeni diziler yayın hayatına başladı. 26 Eylül TV yayın akışları haberimizde sizlerle.

ATV, FOX TV, TRT 1, Star TV yayın akışı 26 Eylül 2019 itibari ile araştırılıyor. “Bu akşam hangi diziler var?” sorusu merak ediliyor. Diziler sezon finali yapmadan önce Perşembe akşamları ATV’de Sen Bir Zamanlar Çukurova, Star TV’de Avlu dizileri ekrana geliyordu. Eylül ayının gelmesi ile beraber yeni diziler yayın hayatına başladı. Fox TV’de Mucize Doktor, TRT 1’de Şampiyon dizisi bu akşam yayınlanıyor. Haberimiz içerisinden bu akşam tv’de nelerin olduğuna ulaşabilirsiniz.

STAR TV YAYIN AKIŞI

26 Eylül’de 20.00’da Avanak Apti filmi ekrana gelecek.

ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de bu akşam 20.00’da Bir Zamanlar Çukurova dizisi yayınlanacak.

FOX TV YAYIN AKIŞI

26 Eylül Perşembe akşamı 20.00’da Mucize Doktor dizisi yeni bölümü ile ekrana gelecek.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de 26 Eylül’de Bizim Aile filmi yayınlanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’de bu akşam 20.00’da Şampiyon dizisi ekrana gelecek.

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