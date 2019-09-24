Bu akşam hangi diziler var? 24 Eylül Salı ATV, Fox TV, Star TV yayın akışı
Bu akşam hangi dizilerin izleyici ile buluşacağı araştırılıyor.24 Eylül Salı ATV, Fox TV, Star TV yayın akışında neler var? Diziler sezon finali yapmadan önce Salı akşamları ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Fox TV’de Kadın, Star TV’de Leke dizileri yayınlanıyordu. Eylül ayının gelmesi ile beraber dizilerin yeni sezonları ekrana gelmeye başladı. İşte tv yayın akışları ile ilgili merak edilenler…
ATV, FOX TV, Show TV, Star TV yayın akışı 24 Eylül 2019 itibari ile yoğun ilgi görüyor. “Bu akşam hangi diziler var?” sorusu araştırılıyor. Salı akşamları ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Fox TV’de Kadın, Star TV’de Leke dizileri yayınlanıyordu. Yeni sezonda artık salı akşamları Star TV’de Kardeş Çocukları dizisinin ekrana geleceği açıklandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon için izleyicileri sevindiren haber geldi. Peki Kadın yeni sezon ne zaman başlayacak?
STAR TV YAYIN AKIŞI
Star TV’de her Salı 20.00’da Kardeş Çocukları dizisi izleyici karşısına çıkıyor. 24 Eylül’de 00.15’te ise Kuzgun dizisinin tekrarı ekrana gelecek.
ATV YAYIN AKIŞI
ATV’nin heyecanla beklenilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezonu izleyicisiyle buluşuyor. 24 Eylül’de 20.00’da EDHO yeni bölüm ekrana gelecek.
FOX TV YAYIN AKIŞI
24 Eylül Fox TV yayın akışında 20.00’da Yaparsın Aşkım yarışma programı yayınlanacak. Kadın dizisinin yeni sezonu ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.
SHOW TV YAYIN AKIŞI