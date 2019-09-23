Bu akşam hangi diziler var? 23 Eylül TRT, ATV, Kanal D, Fox TV, Show TV yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var? sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Çocuk, Çukur, Zalim İstanbul yeni bölümleri yayınlanacak mı? merak ediliyor. Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte her gün TV yayın akışlarını takip ediyor. Çukur dizisi yeni bölüm fragmanında Yamaç'ın intikam planının devamı merakla beklenirken Efsun ile beklenmedik şekilde karşı karşıya geliyor. 23 Eylül TRT, ATV, Kanal D, Fox TV yayın akışı haberimizde yer alıyor..

TRT 1 YAYIN AKIŞI

23 Eylül'de TRT’de 20:00’da Vuslat dizisinin yeni bölümü ile yayınlanacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

23 Eylül'de Show TV’de 20.00’da Çukur dizisi yeni bölümü ile ekrana gelecek.

23 EYLÜL KANAL D YAYIN AKIŞI

23 Eylül'de 20:00’da Kanal D ekranlarında Zalim İstanbul yeni bölümü yayınlanacak.

23 EYLÜL FOX TV YAYIN AKIŞI

23 Eylül'de 20:00’da Fox TV’de Yasak Elma yeni bölümü yayınlanacak.

23 EYLÜL STAR TV YAYIN AKIŞI

23 Eylül'de 20:00’da Çocuk dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecek.

23 EYLÜL ATV YAYIN AKIŞI

23 Eylül'de 20:00’da Maymunlar Cehennemi Başlangıç filmi ekrana gelecek. 22:00’de ise Canevim dizisinin tekrarı yayınlanacak.