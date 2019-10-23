Bu akşam hangi diziler var? 23 Ekim Çarşamba ATV, TRT 1, Fox TV, Star TV yayın akışı
Bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Çarşamba diziler nelerdir? Her hafta sevilen dizilerin yeni bölümleri izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Bu akşam hangi diziler var? Perşembe akşamları ekrana gelen Kuzgun dizisi geçtiğimiz günlerde final yapmıştı. İşte Star TV, ATV, Fox, Show TV ve TRT 1 yayın akışı…
23 Ekim Çarşamba TV yayın akışı araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var? Eylül ayının gelmesi ile beraber dizilerin yeni sezonları başladı. Aynı zamanda yeni diziler de izleyicinin beğenisine sunuldu. Diriliş Ertuğrul’un devamı olan Kuruluş Osman’ın Çarşamba akşamı ekrana gelip gelmeyeceği ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Sen Anlat Karadeniz’in final yapacağı iddiaları ise akıllarda soru işareti oluşturdu. TV yayın akışları ve detaylar haberimizde sizlerle.
ATV YAYIN AKIŞI
ATV’de 20:00’da Sen Anlat Karadeniz dizisi yayınlanacak.
STAR TV YAYIN AKIŞI
Star TV’de 20:00’da Replikalar filmi ekrana gelecek.
FOX TV
Fox TV’de 20:00’da Kurşun dizisi ilk bölümü ile yayınlanacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
TRT 1’de 20:00’da Benim Adım Melek dizisi ekrana gelecek.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show TV’de Deliha 2 filmi ekrana gelecek.