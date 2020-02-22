Bu akşam hangi diziler var? 22 Şubat Cumartesi Atv, Show Tv, Kanal D, Tv8 yayın akışı

Cumartesi günleri birbirinden iddialı yapımlar ekranlara geliyor. Bu akşam hangi diziler var? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 22 Şubat Cumartesi Atv, Show Tv, Kanal D, Tv8 yayın akışına göre, Bu akşam Tv8'de Survivor, Show Tv'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, FOX Tv'de Zümrüdüanka'nın yeni bölümleri ekranlara gelecek. İşte Tv yayın akışlarının tamamı..

22 ŞUBAT SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show Tv'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölümü ekranlara gelecek.

22 ŞUBAT TV8 YAYIN AKIŞI

Bu akşam Tv8'de saat 20:00'de Survivor yeni bölüm ekranlara gelecek.

22 ŞUBAT KANAL D YAYIN AKIŞI

Bu akşam saat 20:00'de Afili Aşk yeni bölümü yayınlanacak.

22 ŞUBAT ATV YAYIN AKIŞI

ATV'de bu akşam saat 20:00'de Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü yayınlanacak.

22 ŞUBAT FOX YAYIN AKIŞI

Bugün saat 20:00'de FOX Tv'de Zümrüdüanka yeni bölümü ekranlara gelecek.

22 ŞUBAT STAR TV YAYIN AKIŞI

Star Tv'de bu akşam Jurassic World filmi yer alacak.