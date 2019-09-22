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  3. Bu akşam hangi diziler var? 22 Eylül ATV, Fox TV, TRT 1, Star TV yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var? 22 Eylül ATV, Fox TV, TRT 1, Star TV yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var" 22 Eylül ATV, Fox TV, TRT 1, Star TV yayın akışı

Bu akşam hangi dizilerin ekrana geleceği izleyiciler tarafından araştırılıyor. Diziler sezon finali yapmadan önce Fox TV’de Savaşçı, TRT 1’de Elimi Bırakma, Star Tv’de Kardeş Çocukları dizileri yayınlanıyordu. Eylül ayının gelmesi ile beraber gözler yeni sezon tarihlerine çevrildi. Yeni sezonda Show TV’de Aşk Ağlatır dizisi yayın hayatın başladı. İşte TV yayın akışları

Fox TV, ATV, TRT 1, Star TV yayın akışı 22 Eylül Pazar günü itibari ile araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var? Pazar akşamları yayınlanan diziler arasında hangi yapımların olduğu merak ediliyor. Diziler sezon finali yapmadan önce Fox TV’de Savaşçı, TRT 1’de Elimi Bırakma, Star Tv’de Kardeş Çocukları dizileri yayınlanıyordu. Kardeş Çocukları dizisinin yayın gününün değiştiği açıklandı. Dizi artık salı akşamları ekrana gelecek. İşte tv yayın akışı ile ilgili merak edilenler…

SHOW TV YAYIN AKIŞI

 

22 Eylül’de Show TV’de 20.00’da Aşk Ağlatır dizisi ekrana gelecek. 23:15’te ise Çukur dizisinin tekrarı yayınlanacak.

FOX TV YAYI AKIŞI

20 Eylül’de 20:00’da Fox TV’de Yaparsın Aşkım yayınlanacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI

20 Eylül’de 20:00’da John Wick 2 filmi ekrana gelecek.

ATV YAYIN AKIŞI

20 Eylül’de 20:00’da Kimse Bilmez dizisi ekrana gelecek. 23:00’da ise Hercai dizisinin tekrarı yayınlanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT’de 20:00’da Elimi Bırakmaz dizisi yayınlanacak.

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