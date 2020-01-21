Bu akşam hangi diziler var? 21 Ocak Salı ATV, Fox TV, Kanal D, Show TV, Star TV yayın akışı

Bu akşam hangi dizilerin ekrana geleceği izleyiciler tarafından araştırılıyor. 21 Ocak Salı ATV, Fox TV, Kanal D, Show TV, Star TV yayın akışında neler var? Her hafta Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın ve Çocuk dizisi izleyicileri salı akşamlarını büyük bir heyecanla bekliyorlar. Yeni dönemde Tutanamayanlar ve Ramo dizileri de yayın hayatlarına başladılar. Peki bu akşam hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? İşte TV yayın akışları…

ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de bu akşam 19:45’te Kupa Günlüğü, 20:30’da Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor maçı yayınlanacak. 22:40’ta ise Hercai dizisinin tekrarı yayınlanacak.

Salı akşamları ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü 28 Ocak’ta yayınlanacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’de 20:00’de Çocuk dizisi yeni bölümü ile ekrana gelecek.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de 20:00’de Ramo dizisi yayınlanacak. 22:30’da ise dizi tekrar ekrana gelecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de 20:00’de Hekimoğlu dizisinin yeni bölümü yayınlanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’de Tutunamayanlar dizisi 20:00’de ekrana gelecek.

FOX TV YAYIN AKIŞI

Fox TV’de 20:00’de Kadın dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına geçecek.

TV 8 YAYIN AKIŞI

TV 8’de 20:00’de Müslüm filmi yayınlanacak.