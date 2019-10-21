Bu akşam hangi diziler var? 21 Ekim Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX TV, TRT 1 yayın akışı
“Bu akşam hangi diziler var?” sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. 21 Ekim Pazartesi Show TV, ATV, Kanal D, TRT 1 yayın akışı yoğun ilgi görüyor. Eylül ayının gelmesi ile beraber dizilerin yeni sezonları yayınlanmaya başlandı. Sezon finali yapan dizilerin yanı sıra yeni diziler de izleyici ile buluşuyor. Haberimiz içerisinden Show TV, Kanal D, FOX TV, TRT 1 yayın akışına ulaşabilirsiniz.
Show TV, Kanal D, FOX TV, TRT 1 yayın akışı 21 Ekim Pazartesi itibari ile yoğun ilgi görüyor. Bu akşam hangi diziler var? Haftalık diziler belirli günlerde izleyici karşısına çıkıyor. Eylül ayının gelmesi ile beraber dizilerin yeni sezonları yayınlanmaya başlandı. Sezon finali yapan dizilerin yanı sıra yeni diziler de izleyici ile buluşuyor. 21 Ekim TV yayın akışları haberimizde sizlerle.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show TV’de bu akşam 20:00’da Çukur dizisi ekrana gelecek.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00’da Vuslat dizisi ekrana gelecek.
KANAL D YAYIN AKIŞI
21 Ekim’de 20:00’da Zalim İstanbul dizisi yayınlanacak.
FOX TV YAYIN AKIŞI
Fox TV’de Yasak Elma dizisi 20:00’da yayınlanacak.
STAR TV YAYIN AKIŞI
Star TV’de Çocuk dizisi ekrana gelecek.
ATV YAYIN AKIŞI
ATV’de 20:00’da Kim Milyoner Olmak İster ekrana gelecek.