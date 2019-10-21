Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8519
  • 6,5228
  • 279.872
  • 97324
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Bu akşam hangi diziler var? 21 Ekim Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX TV, TRT 1 yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var? 21 Ekim Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX TV, TRT 1 yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var" 21 Ekim Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX TV, TRT 1 yayın akışı

“Bu akşam hangi diziler var?” sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. 21 Ekim Pazartesi Show TV, ATV, Kanal D, TRT 1 yayın akışı yoğun ilgi görüyor. Eylül ayının gelmesi ile beraber dizilerin yeni sezonları yayınlanmaya başlandı. Sezon finali yapan dizilerin yanı sıra yeni diziler de izleyici ile buluşuyor. Haberimiz içerisinden Show TV, Kanal D, FOX TV, TRT 1 yayın akışına ulaşabilirsiniz.

Show TV,  Kanal D, FOX TV, TRT 1 yayın akışı 21 Ekim Pazartesi itibari ile yoğun ilgi görüyor. Bu akşam hangi diziler var? Haftalık diziler belirli günlerde izleyici karşısına çıkıyor. Eylül ayının gelmesi ile beraber dizilerin yeni sezonları yayınlanmaya başlandı. Sezon finali yapan dizilerin yanı sıra yeni diziler de izleyici ile buluşuyor. 21 Ekim TV yayın akışları haberimizde sizlerle.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de bu akşam 20:00’da Çukur dizisi ekrana gelecek.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00’da Vuslat dizisi ekrana gelecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI

21 Ekim’de 20:00’da Zalim İstanbul dizisi yayınlanacak.

FOX TV YAYIN AKIŞI

Fox TV’de Yasak Elma dizisi 20:00’da yayınlanacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’de Çocuk dizisi ekrana gelecek.

ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de 20:00’da Kim Milyoner Olmak İster ekrana gelecek.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ebru Şahin, Hande Erçel'i mi taklit etti?
Reyting düşüşü yaşayan 'Her Yerde Sen' dizisiyle ilgili flaş karar
Can Yaman müjdeyi patlattı! Geri dönüyor...
Hande Soral'dan evlilik itirafı
Demet Özdemir'den makyajsız paylaşım
<p>Sosyal medya üzerinden toplanan ve Çocuklar Üşümesin Platformu adı altında çeşitli yardım faaliye

Cam Silen Minik Çocuğa Unutulmaz Sürpriz

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yeni Toyota Yaris çok iddialı geliyor

2019'da en çok tercih edilen kız isimleri! İşte öneriler