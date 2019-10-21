Bu akşam hangi diziler var? 21 Ekim Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX TV, TRT 1 yayın akışı

Show TV, Kanal D, FOX TV, TRT 1 yayın akışı 21 Ekim Pazartesi itibari ile yoğun ilgi görüyor. Bu akşam hangi diziler var? Haftalık diziler belirli günlerde izleyici karşısına çıkıyor. Eylül ayının gelmesi ile beraber dizilerin yeni sezonları yayınlanmaya başlandı. Sezon finali yapan dizilerin yanı sıra yeni diziler de izleyici ile buluşuyor. 21 Ekim TV yayın akışları haberimizde sizlerle.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de bu akşam 20:00’da Çukur dizisi ekrana gelecek.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00’da Vuslat dizisi ekrana gelecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI

21 Ekim’de 20:00’da Zalim İstanbul dizisi yayınlanacak.

FOX TV YAYIN AKIŞI

Fox TV’de Yasak Elma dizisi 20:00’da yayınlanacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’de Çocuk dizisi ekrana gelecek.

ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de 20:00’da Kim Milyoner Olmak İster ekrana gelecek.