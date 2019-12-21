Bu akşam hangi diziler var? 21 Aralık Atv, TV8, Trt, Show Tv, Fox yayın akışı..

Bu akşam hangi diziler var? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Cumartesi akşamını evde geçirmek isteyenler televizyonda neler olduğunu merak ediyor. Birbirinden farklı diziler ve yarışmalar bu akşam ekranlarda olacak. Bu akşam Kanal D'de Azize , ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Show Tv'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Fox Tv'de Mucize Doktor tekrar bölümü ile ekranlara geliyor. 21 Aralık Atv, TV8, Trt, Show Tv, Fox yayın akışı haberimizde..

21 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de 20:00’da Azize yeni bölüm ekrana gelecek.

21 ARALIK FOX TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam 20:00’da Mucize Doktor tekrar bölümü yayınlanacak.

21 ARALIK ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de 20:00’da Kim Milyoner Olmak İster yayınlanacak. 00:20'de Bir Zamanlar Çukurova yayınlanacak.

21 ARALIK TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT’de 20:00’da Kalk Gidelim dizisi ekrana gelecek.

21 ARALIK STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV’de 20:00’da Benim Tatlı Yalanım dizisi yayınlanacak.

21 ARALIK SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de 20:00’da Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi yayınlanacak. 00:15’te ise İnkim Dövüşü ekranlarda olacak.

21 ARALIK TV8 YAYIN AKIŞI

21 Aralık'ta TV8'de 20:00'de O Ses Türkiye yarışması ekranlarda olacak.