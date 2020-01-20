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  3. Bu akşam hangi diziler var? 20 Ocak Star Tv, Fox, Show, Trt, Atv yayın akışı..

Bu akşam hangi diziler var? 20 Ocak Star Tv, Fox, Show, Trt, Atv yayın akışı..

Bu akşam hangi diziler var" 20 Ocak Star Tv, Fox, Show, Trt, Atv yayın akışı..

Bu akşam hangi diziler var? sorusu izleyiciler tarafından arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Her hafta dizilerin veya yarışmaların yeni bölümleri ekrana geliyor. Pazartesi akşamları dizi rekabetleri ortaya çıkıyor. Bu akşam yayınlanacak olan diziler arasında Sefirin Kızı, Çukur, Zalim İstanbul, Yasak Elma, Vuslat bulunuyor. 20 Ocak Star Tv, Fox, Show, Trt, Atv yayın akışı sizlerle..

 

Bu akşam hangi diziler var? sorusu arama motorunda yoğu olarak aranıyor. Pazartesi akşamını evde televizyon izleyerek geçirmek isteyenler televizyonda neler olduğunu merak ediyor. Her gün televizyonda birçok dizinin yeni bölümü ve yarışma yayınlanıyor.Bugün TRT'de saat 20:00'de Vuslat, Kanal D'de Zalim İstanbul, Show'da Çukur ekrana geliyor. 20 Ocak Star Tv, Fox, Show, Trt, Atv yayın akışı sizlerle..

20 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de bu akşam Kim Milyoner Olmak İster yarışması 20.00’de ekrana gelecek.

20 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de 20.00’de Zalim İstanbul yeni bölüm ekrana gelecek.

20 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI

20.00’de sevilen dizi Çukur yeni bölümü yayınlanacak. 00:15'te Ramo dizisi tekrarı olacak.

20 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI 

Arif V 216 filmi 20:00’de TV8 ekranlarında olacak. 

20 OCAK FOX TV YAYIN AKIŞI

Yasak Elma dizisi yeni bölümü 20:00’de Fox TV ekranlarında yayınlanacak.

20 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’de 20.00’d Sefirin Kızı yeni bölümü ekrana gelecek.  

20 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI

20 Ocak'ta Trt'de Vuslat dizisi 20:00’de ekrana gelecek.


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