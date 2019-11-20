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  3. Bu akşam hangi diziler var? 20 Kasım Çarşamba TRT 1, ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var? 20 Kasım Çarşamba TRT 1, ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var" 20 Kasım Çarşamba TRT 1, ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV yayın akışı

TRT 1, ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV yayın akışı 20 Kasım Çarşamba günü itibari ile araştırılan konular arasında yerini aldı. Bu akşam hangi diziler var? Vatandaşlar her hafta belirli günlerde yayınlanan dizileri yakından takip ediyorlar. Çarşamba gününün gelmesi ile beraber ATV yayın akışında Kuruluş Osman dizisinin yer alıp almadığı merak konusu haline geldi. İşte dizilerin yayın akışları ile ilgili merak edilenler…

“Bu akşam hangi diziler var?” sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 20 Kasım Çarşamba TRT 1, ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV yayın akışı yoğun ilgi görüyor. Daha önce yapılan açıklamada Diriliş Ertuğrul’un devamı niteliğini taşıyan Kuruluş Osman’ın çarşamba günleri ekrana geleceği açıklanmıştı. İzleyiciler 20 Kasım ATV yayın akışında yeni dizinin yer alıp almadığını merak ediyorlar. Haberimiz içerisinden detaylı TV yayın akışlarına ulaşabilirsiniz.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

TRT 1’de 20:00’da Benim Adım Melek dizisi yayınlanacak. ATV’de 20:00’da Kuruluş Osman dizisi ilk bölümü ile izleyicinin beğenisine sunulacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

11:351'De Bugün

11:45Hapishanedeki Çiçek

13:00Aileler Yarışıyor

15:001'De Bugün

15:10İncir Ağacı

17:00Seksenler

19:00Ana Haber

19:55Doğrusu Ne?

20:00Benim Adım Melek

00:15Şampiyon

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV gün ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV ana haber

20:00 Kuruluş Osman

22:35 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

11:00 2. Sayfa

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Yaralı Kuşlar

17:00 K9: Kayıp Altın Efsanesi

18:45 Kanal D Haber

20:00 Afili Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

10:45 Sevgili Geçmiş

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Haber

20:00 Riddick

FOX TV YAYIN AKIŞI

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Her Yerde Sen

14:00 Temizlik Benim İşim

16:0 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Fox Ana haber

20:00 Kurşun


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