Bu akşam hangi diziler var? 20 Kasım Çarşamba TRT 1, ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV yayın akışı
TRT 1, ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV yayın akışı 20 Kasım Çarşamba günü itibari ile araştırılan konular arasında yerini aldı. Bu akşam hangi diziler var? Vatandaşlar her hafta belirli günlerde yayınlanan dizileri yakından takip ediyorlar. Çarşamba gününün gelmesi ile beraber ATV yayın akışında Kuruluş Osman dizisinin yer alıp almadığı merak konusu haline geldi. İşte dizilerin yayın akışları ile ilgili merak edilenler…
“Bu akşam hangi diziler var?” sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 20 Kasım Çarşamba TRT 1, ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV yayın akışı yoğun ilgi görüyor. Daha önce yapılan açıklamada Diriliş Ertuğrul’un devamı niteliğini taşıyan Kuruluş Osman’ın çarşamba günleri ekrana geleceği açıklanmıştı. İzleyiciler 20 Kasım ATV yayın akışında yeni dizinin yer alıp almadığını merak ediyorlar. Haberimiz içerisinden detaylı TV yayın akışlarına ulaşabilirsiniz.
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
TRT 1’de 20:00’da Benim Adım Melek dizisi yayınlanacak. ATV’de 20:00’da Kuruluş Osman dizisi ilk bölümü ile izleyicinin beğenisine sunulacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
11:351'De Bugün
11:45Hapishanedeki Çiçek
13:00Aileler Yarışıyor
15:001'De Bugün
15:10İncir Ağacı
17:00Seksenler
19:00Ana Haber
19:55Doğrusu Ne?
20:00Benim Adım Melek
00:15Şampiyon
ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV gün ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV ana haber
20:00 Kuruluş Osman
22:35 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
11:00 2. Sayfa
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yaralı Kuşlar
17:00 K9: Kayıp Altın Efsanesi
18:45 Kanal D Haber
20:00 Afili Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
10:45 Sevgili Geçmiş
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Haber
20:00 Riddick
FOX TV YAYIN AKIŞI
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Her Yerde Sen
14:00 Temizlik Benim İşim
16:0 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Fox Ana haber
20:00 Kurşun