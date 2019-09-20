20 Eylül ATV, Kanal D, Fox TV yayın akışı: Bu akşam hangi diziler var?

ATV, TRT 1, Kanal D yayın akışı 20 Eylül Cuma günü itibari ile araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var? Cuma akşamları yayınlanan diziler arasında hangi yapımların olduğu merak ediliyor. Diziler sezon finali yapmadan önce ATV’de Hercai, Star TV’de final yapan İstanbullu Gelin, Kanal D’de Arka Sokaklar, TRT 1’de Payitaht Abdülhamid dizileri bugün ekrana geliyordu. Eylül ayının gelmesi ile beraber Hercai dizisi 20 Eylül’de yeni sezon ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor.

ATV YAYIN AKIŞI

20 Eylül’de ATV’de 20.00’da Hercai dizisinin yeni sezonu ekrana gelecek. 00.20’de ise Kimse Bilmez dizisinin tekrarı yayınlanacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Cuma akşamı 20.00’da Arka Sokaklar dizisi ekrana gelecek.

FOX TV YAYIN AKIŞI

20 Eylül’de Fox TV’de Her Yerde Sen dizisi 20.00’da izleyicinin beğenisine sunulacak. 00.15’te ise Mucize Doktor dizisinin tekrarı yayınlanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’de 20.00’da Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanacak. 23 Haziran’da yayınlanan 17.bölüm ile sezon finali yapan dizi, tarihin esintilerini günümüze yansıtmaya devam ediyor.