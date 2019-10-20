Bu akşam hangi diziler var? 20 Ekim Pazar Fox TV, ATV, TRT 1, Show TV yayın akışı

20 Ekim Pazar tv yayın akışı yoğun ilgi görüyor. Bu akşam hangi diziler var? Eylül ayının gelmesi ile beraber dizilerin yeni bölümleri ekranlara gelmeye başladı. Her hafta belirlenen günde sevilen diziler ekrana geliyor. Televizyon izleyicileri hangi dizinin hangi gün yayınlandığını öğrenmek istiyorlar. TV yayın akışları ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’de bu akşam 20:00’da Elimi Bırakma dizisi ekrana gelecek.

FOX TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam FOX TV'de saat 20:00'de Savaşçı yayınlanacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV'de bu akşam saat 20:00'de Aşk Ağlatır yeni bölümü ekranlara gelecek.

TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 ekranlarında saat 20:00'de O Ses Türkiye Yeni Bölüm yayınlanacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de bu akşam Çok Güzel Harekerler 2 yeni bölüm yayınlanacak.

ATV YAYIN AKIŞI

ATV ekranlarında bu akşam Kimse Bilmez ekrana gelecek.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’de bu akşam Otoban filmi ekrana gelecek.