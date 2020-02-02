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  3. 2 Şubat Pazar ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, Fox TV yayın akışı: Bu akşam hangi diziler var?

2 Şubat Pazar ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, Fox TV yayın akışı: Bu akşam hangi diziler var?

2 Şubat Pazar ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, Fox TV yayın akışı: Bu akşam hangi diziler var"

Bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağı merak ediliyor. 2 Şubat Pazar ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, Fox TV yayın akışında neler var? Televizyon izleyicileri her hafta sevdikleri dizilerin yeni bölümlerini heyecanla bekliyorlar. Haberimiz içerisinden pazar akşamı yayınlanacak dizilere ve filmlere ulaşabilirsiniz.

2 Şubat Pazar ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, Fox TV yayın akışı araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var? Diziler her hafta belirli günlerde ekrana geliyor. Televizyon izleyicileri heyecanla yeni bölümlerin yayınlanmasını bekliyorlar. Haberimiz içerisinden televizyon kanallarının akşam kuşaklarına ulaşabilir, bu akşam hangi dizi ve filmlerin yayınlanacağını öğrenebilirsiniz.

ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de bu akşam 20:00’de Şirinler: Kayıp Köy sinema filmi ekrana gelecek. 21:50’de ise Yarından Sonra filmi yayınlanacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de 20:00’de Neşeli Günler filmi, 22:15’te Postacı filmi ekrana gelecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00’de Kanal D’de Çok Güzel Hareketler 2 yayınlanacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’de 20:00’de Güvercin dizisinin yeni bölümü ekrana gelecek.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’de 2 Şubat Pazar akşamı Şampiyon dizisi yayınlanacak.

FOX TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam 20:00’de Savaşçı dizisinin yeni bölümü ekrana gelecek.


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