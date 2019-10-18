Bu akşam hangi diziler var? 18 Ekim Cuma TV 8, ATV, Fox TV, TRT 1, Show TV yayın akışı
18 Ekim Cuma TV 8, ATV, Fox TV, TRT 1, Show TV yayın akışı yoğun ilgi görüyor. Bu akşam hangi diziler var? Televizyon izleyicileri haftalık olarak yayınlanan dizilerin hangi günlerde ekrana geleceğini öğrenmek istiyorlar. Cuma akşamları da yayın akışlarının yoğun olduğu günler arasında yer alıyor. Bu akşam vizyona girdiği tarihte büyük beğeni toplayan Müslüm filmi televizyon izleyicisi ile buluşuyor.
Bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağı televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 18 Ekim Cuma TV 8, ATV, Fox TV, TRT 1, Show TV yayın akışında neler var? Her gün farklı dizi ve filmler tv kanallarında izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Cuma akşamları da yayın akışlarının yoğun olduğu günler arasında yer alıyor. 18 Ekim’de yoğun ilgi gören Müslüm filmi tv’de ilk kez izleyici karşısına çıkıyor. İşte TV yayın akışları ve detaylar…
TV 8 YAYIN AKIŞI
TV 8’de bu akşam Müslüm filmi televizyonda ilk kez yayınlanacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
18 Ekim’de 20:00’da Payitaht "Abdülhamid" dizisi ekrana gelecek.
ATV YAYIN AKIŞI
ATV’de 20.00’da Hercai dizisi ekrana gelecek.
FOX TV YAYIN AKIŞI
Fox TV’de Her Yerde Sen dizisi 20.00’da yayınlanacak
STAR TV YAYIN AKIŞI
18 Ekim’de 20.00’da İyi Aile Çocuğu filmi yayınlanacak. 21:45’te ise Çocuk dizisi ekrana gelecek.
KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D’de Arka Sokaklar yeni bölümü ile ekrana gelecek.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show TV’de 20.00’da Güldür Güldür yayınlanacak.