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  3. Bu akşam hangi diziler var? 18 Aralık Trt, Star TV,Fox, Kanal D, Atv yayın akışı..

Bu akşam hangi diziler var? 18 Aralık Trt, Star TV,Fox, Kanal D, Atv yayın akışı..

Bu akşam hangi diziler var" 18 Aralık Trt, Star TV,Fox, Kanal D, Atv yayın akışı..

Bu akşam hangi diziler var? sorusu arama motorunda araştırılan konular arasında yer alıyor. Çarşamba akşamını evde geçirmek isteyenler televizyonda neler olduğunu merak ediyor. TV yayın akışları kanalların sitelerinde yayınlanıyor. Bu akşam hangi diziler var? diye araştıranlar için 18 Aralık Çarşamba Atv, Trt, Fox, Kanal D yayın akışı sizlerle..

Bu akşam hangi diziler var? sorusu akşamı televizyoz izleyerek geçirmek isteyenler tarafından merak ediliyor. 18 Aralık Çarşamba günü yayınlanacak diziler ve yarışmalarda belli oldu. Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'de Afili Aşk, Star Tv'de yeni dizi Sefirin Kızı tekrarı yayınlanıyor.Bu akşam hangi diziler var? diye araştıranlar için 18 Aralık Çarşamba Atv, Trt, Fox, Kanal D yayın akışı sizlerle.. 

18 ARALIK ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de 20:00’da Kuruluş Osman yayınlanacak.

18 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de 20:00’da Afili Aşk yeni bölüm ekrana gelecek. 00:15'te Hekimoğlu dizisinin tekrar olacak. 

18 ARALIK FOX TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam 20:00’da Yaparsın Aşkım yarışması yayınlanacak.  

18 ARALIK TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT’de 20:00’da Benim Adım Melek dizisi yayınlanacak. 

18 ARALIK STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV’de 20:00’da Sefirin kızı dizisi tekrarı yayınlanacak.

18 ARALIK SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de 20:00’da Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi ekranlarda olacak. 

18 ARALIK TV8 YAYIN AKIŞI 

14 Aralık'ta TV8'de 20:00'de Masterchef yarışması yayınlanacak. 


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