Bu akşam hangi diziler var? 17 Ocak Cuma ATV, Star TV, Kanal D, Fox TV yayın akışı

Bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağı merak ediliyor. 17 Ocak Cuma ATV, Star TV, Kanal D, Fox TV yayın akışında neler var? Her hafta sevilen diziler televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Bu akşam Star TV’de yeni dizi Babil başlıyor. Ayrıca Fox TV’de de Benim Söyle yarışma programı ilk bölümü ile ekrana gelecek. İşte televizyonların akşam kuşakları…

ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de bu akşam Hercai dizisi 20.00’de ekrana gelecek.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’de 20.00’de Babil dizisi ilk bölümü ile ekrana gelecek. 22:45’te dizi tekrar yayınlanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

Sevilen dizi Payitaht Abdülhamid 20:00’de ekrana gelecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de 20.00’de Arka Sokaklar yeni bölümü ile ekrana gelecek.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20.00’de Güldür Güldür Show’un tekrarı yayınlanacak.

FOX TV YAYIN AKIŞI

Benimle Söyle yarışması 20:00’de Fox TV ekranlarında yayınlanacak.