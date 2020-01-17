Bu akşam hangi diziler var? 17 Ocak Cuma ATV, Star TV, Kanal D, Fox TV yayın akışı
TV yayın akışları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Bu akşam hangi diziler var? Her hafta sevilen dizilerin yeni bölümleri televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Ocak ayının gelmesi ile beraber yeni bölümlere ara veren yapımlar bu akşam tekrar başlıyor. Haberimiz içerisinden 17 Ocak Cuma ATV, Star TV, Kanal D, Fox TV yayın akışına ulaşabilirsiniz.
Bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağı merak ediliyor. 17 Ocak Cuma ATV, Star TV, Kanal D, Fox TV yayın akışında neler var? Her hafta sevilen diziler televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Bu akşam Star TV’de yeni dizi Babil başlıyor. Ayrıca Fox TV’de de Benim Söyle yarışma programı ilk bölümü ile ekrana gelecek. İşte televizyonların akşam kuşakları…
ATV YAYIN AKIŞI
ATV’de bu akşam Hercai dizisi 20.00’de ekrana gelecek.
STAR TV YAYIN AKIŞI
Star TV’de 20.00’de Babil dizisi ilk bölümü ile ekrana gelecek. 22:45’te dizi tekrar yayınlanacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
Sevilen dizi Payitaht Abdülhamid 20:00’de ekrana gelecek.
KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D’de 20.00’de Arka Sokaklar yeni bölümü ile ekrana gelecek.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20.00’de Güldür Güldür Show’un tekrarı yayınlanacak.
FOX TV YAYIN AKIŞI
Benimle Söyle yarışması 20:00’de Fox TV ekranlarında yayınlanacak.