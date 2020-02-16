Bu akşam hangi diziler var? 16 Şubat Pazar TV 8, Fox TV, ATV, Star TV yayın akışı
16 Şubat Pazar TV 8, Fox TV, ATV, Star TV yayın akışı izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu akşam hangi diziler var? Televizyon izleyicileri her hafta sevdikleri dizilerin yeni bölümlerini sabırsızlıkla bekliyorlar. 16 Şubat itibari ile TV 8’de Survivor yarışma programı başlıyor. Haberimiz içerisinden bu akşam ekrana gelecek olan yapımların neler olduğuna ulaşabilirsiniz.
Bu akşam hangi dizilerin ekrana geleceği merak ediliyor. 16 Şubat Pazar TV 8, Fox TV, ATV, Star TV yayın akışı yoğun ilgi görüyor. Her hafta sevilen dizi ve filmler izleyicilerin karşısına belirlenen günlerde çıkıyor. 16 Şubat itibari ile TV 8’de Survivor yarışma programı başlıyor. İşte tv’lerin akşam kuşakları…
STAR TV YAYIN AKIŞI
Star TV’de bu akşam 20:00’de Güvercin dizisi yayınlanacak.
TV 8 YAYIN AKIŞI
TV 8’de bu akşam 20:00’da Survivor 2020 Ünlüler- Gönüllüler yarışması ekrana gelecek.
ATV YAYIN AKIŞI
ATV’de bu akşam 20:00’da Allegiant yabancı sineması, 22:15’te ise Dragon filmi yayınlanacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D’de bu akşam 20:00’da Çok Güzel Hareketler 2, 23:30’da ise Hekimoğlu ekrana gelecek.
TRT YAYIN AKIŞI
TRT 1’de bu akşam 20:05’te Şampiyon dizisi yayınlanacak.
FOX TV YAYIN AKIŞI
Fox TV’de bu akşam 20:00’da Savaşçı dizisi yayınlanacak.