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  3. Bu akşam hangi diziler var? 16 Şubat Pazar TV 8, Fox TV, ATV, Star TV yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var? 16 Şubat Pazar TV 8, Fox TV, ATV, Star TV yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var" 16 Şubat Pazar TV 8, Fox TV, ATV, Star TV yayın akışı

16 Şubat Pazar TV 8, Fox TV, ATV, Star TV yayın akışı izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu akşam hangi diziler var? Televizyon izleyicileri her hafta sevdikleri dizilerin yeni bölümlerini sabırsızlıkla bekliyorlar. 16 Şubat itibari ile TV 8’de Survivor yarışma programı başlıyor. Haberimiz içerisinden bu akşam ekrana gelecek olan yapımların neler olduğuna ulaşabilirsiniz.

Bu akşam hangi dizilerin ekrana geleceği merak ediliyor. 16 Şubat Pazar TV 8, Fox TV, ATV, Star TV yayın akışı yoğun ilgi görüyor. Her hafta sevilen dizi ve filmler izleyicilerin karşısına belirlenen günlerde çıkıyor. 16 Şubat itibari ile TV 8’de Survivor yarışma programı başlıyor. İşte tv’lerin akşam kuşakları…

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’de bu akşam 20:00’de Güvercin dizisi yayınlanacak.

TV 8 YAYIN AKIŞI

TV 8’de bu akşam 20:00’da Survivor 2020 Ünlüler- Gönüllüler yarışması ekrana gelecek.

ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de bu akşam 20:00’da Allegiant yabancı sineması, 22:15’te ise Dragon filmi yayınlanacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de bu akşam 20:00’da Çok Güzel Hareketler 2, 23:30’da ise Hekimoğlu ekrana gelecek.

TRT YAYIN AKIŞI

TRT 1’de bu akşam 20:05’te Şampiyon dizisi yayınlanacak.

FOX TV YAYIN AKIŞI

Fox TV’de bu akşam 20:00’da Savaşçı dizisi yayınlanacak.


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