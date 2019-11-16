Bu akşam hangi diziler var? 16 Kasım TRT, TV8, Show TV,ATV, Fox TV yayın akışı..
Bu akşam hangi diziler var? sorusu arama motorunda araştırılan konular arasında yerini aldı. 16 Kasım TV yayın akışı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Cumartesi günübü evde geçirmek isteyenler için televizyonların yayın akışları yine dopdolu. Vatandaşlar sevdikleri dizilerin yeni bölümlerinin olup olmadığını araştırıyor. 16 Kasım TRT, TV 8, Show TV,A TV, Fox TV yayın akışı haberimizde..
Bu akşam hangi diziler var? sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Televizyon kanalları Cumartesi gününde de en sevilen yapımlarını izleyicilere sunuyor. İzleyiciler dizilerin yeni bölümlerinin olup olmadığını merak ediyor. Cumartesi akşamını evde geçirmek isteyenler ne izleyeceğine karar vermek istiyor. 16 Kasım TRT, TV 8, Show TV,A TV, Fox TV yayın akışı haberimizde..
TRT YAYIN AKIŞI
15:55 1'de Bugün
16:05 Şampiyon
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Kalk Gidelim
00:15 Yabancı Sinema Cengiz'in Çocukları
03:05 Şampiyon
04:20 İyilik Kulübü
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:30 Aşk Ağlatır
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
00:15 Her Şey Mümkün
02:15 Aşk Ağlatır
FOX TV YAYIN AKIŞI
15:30 Yasak Elma
19:00 Fox ana haber
20:00 Her Yerde Sen
23:45 The Taste Türkiye
02:15 Kurşun
TV 8 YAYIN AKIŞI
14:15 Masterchef
20:00 O Ses Türkiye
00:15 Eser Yenenler Show
02:15 Oynat Bakalım
ATV YAYIN AKIŞI
15:45 Bir Zamanlar Çukurova
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV ana haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Sen Anlat Karadeniz