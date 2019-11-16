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  3. Bu akşam hangi diziler var? 16 Kasım TRT, TV8, Show TV,ATV, Fox TV yayın akışı..

Bu akşam hangi diziler var? 16 Kasım TRT, TV8, Show TV,ATV, Fox TV yayın akışı..

Bu akşam hangi diziler var" 16 Kasım TRT, TV8, Show TV,ATV, Fox TV yayın akışı..

Bu akşam hangi diziler var? sorusu arama motorunda araştırılan konular arasında yerini aldı. 16 Kasım TV yayın akışı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Cumartesi günübü evde geçirmek isteyenler için televizyonların yayın akışları yine dopdolu. Vatandaşlar sevdikleri dizilerin yeni bölümlerinin olup olmadığını araştırıyor. 16 Kasım TRT, TV 8, Show TV,A TV, Fox TV yayın akışı haberimizde..

 

Bu akşam hangi diziler var? sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Televizyon kanalları Cumartesi gününde de en sevilen yapımlarını izleyicilere sunuyor. İzleyiciler dizilerin yeni bölümlerinin olup olmadığını merak ediyor. Cumartesi akşamını evde geçirmek isteyenler ne izleyeceğine karar vermek istiyor. 16 Kasım TRT, TV 8, Show TV,A TV, Fox TV yayın akışı haberimizde..

TRT YAYIN AKIŞI

15:55 1'de Bugün

16:05 Şampiyon

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Kalk Gidelim

00:15 Yabancı Sinema Cengiz'in Çocukları

03:05 Şampiyon

04:20 İyilik Kulübü

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:30 Aşk Ağlatır

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

00:15 Her Şey Mümkün

02:15 Aşk Ağlatır

FOX TV YAYIN AKIŞI

15:30 Yasak Elma

19:00 Fox ana haber

20:00 Her Yerde Sen 

23:45 The Taste Türkiye

02:15 Kurşun

TV 8 YAYIN AKIŞI

14:15 Masterchef

20:00 O Ses Türkiye

00:15 Eser Yenenler Show

02:15 Oynat Bakalım 

ATV YAYIN AKIŞI

15:45 Bir Zamanlar Çukurova  

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV ana haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Sen Anlat Karadeniz


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