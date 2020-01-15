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  3. Bu akşam hangi diziler var? 15 Ocak Çarşamba ATV, Kanal D, Show TV, TV 8 yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var? 15 Ocak Çarşamba ATV, Kanal D, Show TV, TV 8 yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var" 15 Ocak Çarşamba ATV, Kanal D, Show TV, TV 8 yayın akışı

15 Ocak Çarşamba TV yayın akışları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var? Kuruluş Osman, Afili Aşk, Doğduğun Ev Kaderindir ve Benim Adım Melek izleyicileri yeni bölümün bu akşam olup olmadığını merak ediyorlar. Bu dizilerin yanı sıra Show TV’de bu akşam yeni dizi Zemheri başlıyor. İşte televizyon akşam kuşağı ile ilgili merak edilenler…

TV yayın akışları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Bu akşam hangi diziler var? Her hafta sevilen yapımlar belirli günlerde ekrana geliyor. Ocak ayının gelmesi ile beraber diziler yeni bölümlere ara verdiler. Çarşamba dizilerinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu haline geldi. Haberimiz içerisinden ATV, Kanal D, Show TV, TV 8 ve Star TV yayın akışına ulaşılabilirsiniz.

ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de bu akşam 19:45’te Kupaya Doğru, 20:30’da Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı yayınlanacak. 22:45’te ise Taşıyıcı-3 filmi ekrana gelecek.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de 20:00’de yeni dizi Zemheri ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. 22:45’te dizi yeniden yayınlanacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00’de Kanal D’de Afili Aşk dizisi ekrana gelecek.

TV 8 YAYIN AKIŞI

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümü 20:00’de yayınlanacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’de 20:00’de Yol Arkadaşım 2 filmi izleyici karşısına çıkacak. 22:30’da film yeniden ekrana gelecek.


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