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  3. Bu akşam hangi diziler var? 15 Eylül ATV, FOX TV, TRT, Show TV yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var? 15 Eylül ATV, FOX TV, TRT, Show TV yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var" 15 Eylül ATV, FOX TV, TRT, Show TV yayın akışı

Bu akşam hangi dizilerin izleyici karşısına çıkacağı araştırılıyor. Pazar akşamları Show TV’de Aşk Ağlatır, Fox TV’de Savaşçı, TRT 1’de Elimi Bırakma dizileri yayınlanıyor. 15 Eylül’de hangi dizilerin yayınlanacağı merak ediliyor. Star TV’de ekrana gelen Kardeş Çocukları dizisi Salı günü yayınlanacak. İşte 15 Eylül TV yayın akışları

Bu akşam hangi dizilerin ekrana geleceği yoğun ilgi görüyor. Bu akşam hangi dizilerin izleyici karşısına çıkacağı araştırılıyor. Pazar akşamları Show TV’de Aşk Ağlatır, Fox TV’de Savaşçı, TRT 1’de Elimi Bırakma dizileri yayınlanıyor. Star TV’de her hafta pazar akşamları ekrana gelen Kardeş Çocukları dizisinin günü değişti. Dizi artık salı akşamları yayınlanacak.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

15 Eylül’de Show TV’de Aşk Ağlatır dizisi, TRT’de Elimi Bırakma dizisi ekrana gelecek.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

FOX TV YAYIN AKIŞI

15 Eylül’de Fox TV’de 20.00’da Yaparsın Aşkım programı yayınlanacak. 00.15’te ise Mucize Doktor dizisinin tekrarı ekrana gelecek.

ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de 15 Eylül’de Doktor Strange filmi yayınlanacak. 22.30’da ise Yarından Sonra filmi ekrana gelecek.

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