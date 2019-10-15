Bu akşam hangi diziler var? 15 Ekim Salı Fox TV, ATV, TRT 1, Star TV yayın akışı
15 Ekim Salı Fox TV, ATV, TRT 1, Star TV yayın akışı yoğun ilgi görüyor. Bu akşam hangi diziler var? Televizyon izleyicileri haftalık olarak yayınlanan dizileri yakından takip ediyorlar. Yeni sezonda kanallarda nelerin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Haberimiz içerisinden yayın akışlarına ulaşabilirsiniz.
“Bu akşam hangi diziler var?” sorusu araştırılıyor. 15 Ekim Salı TV yayın akışlarında neler var? Dizilerin yeni sezon bölümlerinin yayınlanmasının ardından vatandaşlar yayın akışlarına yoğun ilgi göstermeye başladılar. Daha önce yayınlanan dizilerin yanı sıra yeni diziler de ekranlarda yer alıyor. Haberimiz içerisinden kanalların yayın akışlarına ulaşabilirsiniz.
FOX TV YAYIN AKIŞI
Fox TV yayın akışında 20.00’da Kadın dizisi yayınlanacak.
STAR TV YAYIN AKIŞI
Star TV’de 20.00’da Çember izleyici karşısına çıkıyor.
ATV YAYIN AKIŞI
20.00’da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü ekrana gelecek. 23:45’te ise Kimse Bilmez dizisi yayınlanacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D’de 20:00’da Amansız Takip filmi ekrana gelecek.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
TRT 1’de 20.00’da Kalk Gidelim dizisi ekrana gelecek.