Bu akşam hangi diziler var? 15 Ekim Salı Fox TV, ATV, TRT 1, Star TV yayın akışı

“Bu akşam hangi diziler var?” sorusu araştırılıyor. 15 Ekim Salı TV yayın akışlarında neler var? Dizilerin yeni sezon bölümlerinin yayınlanmasının ardından vatandaşlar yayın akışlarına yoğun ilgi göstermeye başladılar. Daha önce yayınlanan dizilerin yanı sıra yeni diziler de ekranlarda yer alıyor. Haberimiz içerisinden kanalların yayın akışlarına ulaşabilirsiniz.

FOX TV YAYIN AKIŞI

Fox TV yayın akışında 20.00’da Kadın dizisi yayınlanacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’de 20.00’da Çember izleyici karşısına çıkıyor.

ATV YAYIN AKIŞI

20.00’da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü ekrana gelecek. 23:45’te ise Kimse Bilmez dizisi yayınlanacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de 20:00’da Amansız Takip filmi ekrana gelecek.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’de 20.00’da Kalk Gidelim dizisi ekrana gelecek.