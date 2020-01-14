Bu akşam hangi diziler var? 14 Ocak Trt 1, Fox, Kanal D, Atv yayın akışı..

Bu akşam hangi diziler var? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Her gün televizyonda birçok dizinin yeni bölümü ve filmler yayınlanıyor.İzleyiciler akşam kanallarda ne olduğuna bakıp ne izleyeceğini karar vermek istiyor.Bu akşam ATV'de Kayserispor ve Fenerbahçe Ziraat Kupası maçı ekranlara gelecek. Bu akşam hangi diziler var? diye merak edenler için 14 Ocak Trt 1, Fox, Kanal D, Atv yayın akışı sizlerle..

14 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show Tv'de bugün saat 20:00'de yeni dizi Ramo izleyici ile buluşacak.

14 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI

14 Ocak'ta Star'da bu akşam Çocuk dizisi yeni bölümü olacak.

14 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

Bu akşam ATV'de saat 20:30'de Kayserispor ve Fenerbahçe Ziraat Kupası maçı ekranlara gelecek.

14 OCAK KANALD YAYIN AKIŞI

Kanal D'de bu akşam Hekimoğlu yeni bölümü ekranlara gelecek.

14 OCAK FOX TV YAYIN AKIŞI

Kadın dizisi yeni bölümü ile bu akşam saat 20:00'de FOX TV'de ekranlara gelecek.

14 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI

TV8'de bu akşam Recep İvedik 5 sinema filmi yayınlanacak.

13 OCAK TRT1 YAYIN AKIŞI

Bu akşam TRT'de saat 20:00'de Tutunamayanlar dizisi ekranlara gelecek.