Bu akşam hangi diziler var? 14 Aralık Atv, Trt, Tv8, Show, Fox yayın akışı sizlerle..

Bu akşam hangi diziler var? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Birbirinden iddialı diziler ve yarışmalar bu akşam ekranlarda olacak. İzleyiciler şimdiden ne izleyeceğine karar vermek adına TV yayın akışlarını merak ediyor. Bu akşam hangi diziler var? sorusunun yanıtı ve 14 Aralık Cumartesi ATV, TRT, Star TV, Show TV, Fox TV yayın akışı haberimizde..

14 ARALIK ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de 20:00’da Kim Milyoner Olmak İster yayınlanacak.

14 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de 20:00’da Azizye yeni bölüm ekrana gelecek.

14 ARALIK FOX TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam 20:00’da Yaparsın Aşkım yarışması yayınlanacak. 00:15'te ise Av Mevisimi filmi ekranlarda olacak.

14 ARALIK TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT’de 20:00’da Kalk Gidelim dizisi yayınlanacak.

14 ARALIK STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV’de 20:00’da Benim Tatlı Yalanım dizisi yayınlanacak.

14 ARALIK SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de 20:00’da Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi yeni bölüm ekranlarda olacak.

14 ARALIK TV8 YAYIN AKIŞI

14 Aralık'ta TV8'de 20:00'de O Ses Türkiye yarışması ekranlarda olacak.