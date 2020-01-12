Bu akşam hangi diziler var? 12 Ocak Pazar Fox TV, TRT Spor, Kanal D, ATV yayın akışı

Bu akşam hangi dizilerin ve filmlerin izleyici karşısına çıkacağı araştırılıyor. 12 Ocak Pazar ATV, TRT 1, Fox TV, Kanal D, Star TV, TRT Spor yayın akışında neler var? Her hafta sevilen diziler ve yarışmalar izleyici karşısına çıkıyor. Ocak ayının gelmesi ile beraber her sene olduğu gibi yapımlar yayınlarına ara verdiler. Haberimiz içerisinden televizyon ekranlarında yayınlanacak olan programlara ulaşabilirsiniz.

ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de 20.00’de Zootropolis: Hayvanlar Şehri filmi ekrana gelecek. 22.00’da Kardeşim Benim 2 filmi yayınlanacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.30’da Tokyo 2020 voleybol kadınlar avrupa elemeleri final karşılaşması canlı olarak yayınlanacak. 22.30’da Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel bölümü ekrana gelecek.

FOX TV YAYIN AKIŞI

20.00’da Fox TV’de Yaparsın Aşkım yarışması ekrana gelecek.

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

20:55’DE İSPANYA SÜPER KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI REAL MADRİD - ATLETİCO MADRİD maçı yayınlanacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’de 20:00’da Hızlı ve Öfkeli 6 filmi ekrana gelecek. 22:45’te filmi yeniden yayınlanacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de 20:00’da Şaban Oğlu Şaban filmi, 22:00’da Sümela’nın Şifresi: Temel filmi yayınlanacak.