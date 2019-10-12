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  3. Bu akşam hangi diziler var? 12 Ekim Cumartesi ATV, Star, Kanal D, Fox TV yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var? 12 Ekim Cumartesi ATV, Star, Kanal D, Fox TV yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var" 12 Ekim Cumartesi ATV, Star, Kanal D, Fox TV yayın akışı

12 Ekim yayın akışı izleyiciler tarafından merak edilmeye başladı. Bu akşam hangi diziler var? sorusuna yanıt aranıyor. Her kanalın yayın akışı günlük olarak sitesinde yayınlanıyor. İzleyiciler ne izlemek istediğine önceden karar verebiliyor. Geçen hafta Cumartesi ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına ilgi büyüktü. 12 Ekim Cumartesi ATV, Star, Kanal D, Fox TV yayın akışı haberimizde sizlerle..

 

Bu akşam hangi diziler var? sorusu izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Takip edilen dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Geçen hafta Cumartesi günü 1 milyonluk soru için yarışılan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciyi ekranlara kilitlemişti. 12 Ekim Cumartesi ATV, Star, Kanal D, Fox TV yayın akışı merak ediliyor. İşte sizin için derlediğimiz TV yayın akışları...

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12 Ekim’de TRT 1’de saat 20:00'de Kalk Gidelim dizisi yayınlanacak.

FOX TV YAYIN AKIŞI

Fox TV’de Bir Aile Hikayesi dizisinin yeni bölümü 20.00’da ekrana gelecek.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12 Ekim’de Show TV’de 20.00’da Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ekrana gelecek. 02:45’te ise Çukur dizisinin tekrarı yayınlanacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D'de bu akşam 20.00’da Hızlı ve Öfkeli 6 filmi ekrana gelecek.

ATV YAYIN AKIŞI 

12 Ekim’de ATV’de 20.00’da Kim Milyoner Olmak İster yarışması ekrana gelecek. 

TV8 YAYIN AKIŞI

TV8'de O Ses Türkiye yarışmasının yeni bölümü 20.00’da ekranda olacak. 

STAR TV YAYIN AKIŞI 

Star TV'de 20.00’da Benim Tatlı Yalanım dizisi yayınlanacak.

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