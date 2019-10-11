Bu akşam hangi diziler var? 11 Ekim Cuma TRT 1, ATV, Kanal D, Fox TV yayın akışı

“Bu akşam hangi diziler var?” sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Dizilerin yeni sezon bölümlerinin yayınlanmasının ardından vatandaşlar yayın akışlarına yoğun ilgi göstermeye başladılar. Avrupa Futbol Şampiyonası maçları da yayın akışlarına olan ilgili artırdı. Milli maç TRT 1’de yayınlanacak mı? Merak edilen soruların cevaplarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

11 Ekim’de 20:00’da Seksenler, 21:45’te 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme Maçı "Türkiye-Arnavutluk" yayınlanacak.

ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de 20.00’da Hercai dizisi ekrana gelecek.

FOX TV YAYIN AKIŞI

Fox TV’de Her Yerde Sen dizisi 20.00’da ekrana gelecek.

STAR TV YAYIN AKIŞI

11 Ekim’de 20.00’da İyi Aile Çocuğu filmi yayınlanacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de Arka Sokaklar yeni bölümü ile ekrana gelecek.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de 20.00’da Güldür Güldür yayınlanacak.