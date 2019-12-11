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  3. Bu akşam hangi diziler var? 11 Aralık Çarşamba ATV, Kanal D, Fox Tv, Show Tv, TRT 1 yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var? 11 Aralık Çarşamba ATV, Kanal D, Fox Tv, Show Tv, TRT 1 yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var" 11 Aralık Çarşamba ATV, Kanal D, Fox Tv, Show Tv, TRT 1 yayın akışı

11 Aralık Çarşamba ATV, Kanal D, Fox TV, Show TV, TRT 1 yayın akışında neler var? merak ediliyor. Bu akşam televizyonda hangi dizi, film ve programların yayınlandığını merak eden izleyiciler kanalların tv yayın akışlarını incelemek istiyor. Tv yayın akışları haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte 11 Aralık Çarşamba ATV, Kanal D, Fox TV, Show TV, TRT 1 yayın akışları...

Bu akşam hangi diziler var? merak ediliyor. Bu akşam evde televizyon izlemek isteyenler akşam kanallarda hangi yapımların yayınlandığını araştırıyor. Her hafta dizilerin yeni bölümleri izleyicilerle buluşuyor. Çarşamba günü yayınlanan diziler, filmler ve programlar haftalık yayın akışlarında belirtiliyor. 11 Aralık Çarşamba ATV, Kanal D, Fox Tv, Show Tv, TRT 1 yayın akışı haberimizde yer alıyor. 

11 ARALIK TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de 20:00’de Kuruluş Osman yeni bölümü yayınlanıyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D ekranlarında bugün saat 20:00'de Afili Aşk yeni bölümü yer alacak.

FOX TV YAYIN AKIŞI

FOX Tv'de bugün saat 20:00'de Yaparsın Aşkım ekranlara gelecek.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1 ekranlarında bu akşam Benim Adım Melek dizisi yayınlanacak

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star Tv'de bu akşam Sihirbazlar Çetesi 2 yayınlanacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show Tv'De bu akşam Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi yayınlanacak.


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