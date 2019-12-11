Bu akşam hangi diziler var? 11 Aralık Çarşamba ATV, Kanal D, Fox Tv, Show Tv, TRT 1 yayın akışı
11 Aralık Çarşamba ATV, Kanal D, Fox TV, Show TV, TRT 1 yayın akışında neler var? merak ediliyor. Bu akşam televizyonda hangi dizi, film ve programların yayınlandığını merak eden izleyiciler kanalların tv yayın akışlarını incelemek istiyor. Tv yayın akışları haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte 11 Aralık Çarşamba ATV, Kanal D, Fox TV, Show TV, TRT 1 yayın akışları...
Bu akşam hangi diziler var? merak ediliyor. Bu akşam evde televizyon izlemek isteyenler akşam kanallarda hangi yapımların yayınlandığını araştırıyor. Her hafta dizilerin yeni bölümleri izleyicilerle buluşuyor. Çarşamba günü yayınlanan diziler, filmler ve programlar haftalık yayın akışlarında belirtiliyor. 11 Aralık Çarşamba ATV, Kanal D, Fox Tv, Show Tv, TRT 1 yayın akışı haberimizde yer alıyor.
11 ARALIK TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
ATV’de 20:00’de Kuruluş Osman yeni bölümü yayınlanıyor.
KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D ekranlarında bugün saat 20:00'de Afili Aşk yeni bölümü yer alacak.
FOX TV YAYIN AKIŞI
FOX Tv'de bugün saat 20:00'de Yaparsın Aşkım ekranlara gelecek.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
TRT 1 ekranlarında bu akşam Benim Adım Melek dizisi yayınlanacak
STAR TV YAYIN AKIŞI
Star Tv'de bu akşam Sihirbazlar Çetesi 2 yayınlanacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show Tv'De bu akşam Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi yayınlanacak.