Bu akşam hangi diziler var? 10 Kasım Pazar TRT 1, Show TV, ATV, Fox TV yayın akışı

Fox TV, Show TV, Star TV, TRT 1 yayın akışı, 10 Kasım Pazar günü itibari ile yoğun ilgi görüyor. Bu akşam hangi diziler var? Sevilen diziler TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Haftalık dizilerin yanı sıra daha önce vizyona girmiş olan filmler de televizyon izleyicisi ile buluşuyor. Haberimiz içerisinden bu akşam hangi dizilerin olduğuna ulaşabilirsiniz.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’de bu akşam 20:00’da Şampiyon dizisi ekrana gelecek.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV'de bu akşam saat 20:00'de Aşk Ağlatır yeni bölümü ekranlara gelecek.

ATV YAYIN AKIŞI

20:00’da Kimse Bilmez dizisi ekrana gelecek.

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00’da Savaşçı dizisi yayınlanacak.

TV 8 YAYIN AKIŞI

TV8 ekranlarında saat 20:00'de O Ses Türkiye Yeni Bölüm yayınlanacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00’da Kızıl Elmas filmi ekrana gelecek.