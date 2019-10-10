Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8883
  • 6,5038
  • 285.072
  • 98671.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Bu akşam hangi diziler var? 10 Ekim Perşembe Star TV, ATV, TRT 1, Fox TV yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var? 10 Ekim Perşembe Star TV, ATV, TRT 1, Fox TV yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var" 10 Ekim Perşembe Star TV, ATV, TRT 1, Fox TV yayın akışı

Perşembe akşamı hangi dizilerin yayınlanacağı merak ediliyor. Bu akşam hangi diziler var? Dizilerin yeni sezon bölümlerinin yayınlanmasının ardından vatandaşlar yayın akışlarına yoğun ilgi göstermeye başladılar. Sezon finali yapmadan önce Star TV’de Avlu, ATV’de Bir Zamanlar Çukurova dizileri yayınlanıyordu. TV yayın akışlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

ATV, TRT 1, Fox TV, Star TV yayın akışları 10 Ekim Perşembe günü araştırılan konular arasında yerini aldı. Bu akşam hangi diziler var? Dizilerin yeni sezon bölümlerinin yayınlanmasının ardından vatandaşlar yayın akışlarına yoğun ilgi göstermeye başladılar. Sezon finali yapmadan önce Star TV’de Avlu, ATV’de Bir Zamanlar Çukurova dizileri yayınlanıyordu. TV yayın akışları ve detaylar haberimizde sizlerle.

STAR TV YAYIN AKIŞI

20.00’da İlk Kurşun filmi ekrana gelecek.

ATV YAYIN AKIŞI

10 Ekim’de 20.00’da Bir Zamanlar Çukurova dizisi yayınlanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’de 20.00’da Benim Adım Melek dizisi yayınlanacak.

FOX TV YAYIN AKIŞI

Fox TV’de Mucize Doktor dizisinin yeni bölümü 20.00’da ekrana gelecek.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10 Ekim’de Şaban Oğlu Şaban filmi yayınlanacak.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Rafet El Roman kandırıldı: Keşke görmez olaydım!
Sinemada saygısızlık tartışması
Burak Özçivit'in partner muamması!
Aybüke Pusat'tan samimi açıklamalar
Geri sayım başladı! İşte 8 aylık hamile Hazal Kaya'nın son hali...

Barış Pınarı Harekatı´ndan ilk görüntüler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Barış Pınarı Harekatı 'Koral' ile başladı

Rusların terk ettiği gizemli yerler