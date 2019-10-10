Bu akşam hangi diziler var? 10 Ekim Perşembe Star TV, ATV, TRT 1, Fox TV yayın akışı

ATV, TRT 1, Fox TV, Star TV yayın akışları 10 Ekim Perşembe günü araştırılan konular arasında yerini aldı. Bu akşam hangi diziler var? Dizilerin yeni sezon bölümlerinin yayınlanmasının ardından vatandaşlar yayın akışlarına yoğun ilgi göstermeye başladılar. Sezon finali yapmadan önce Star TV’de Avlu, ATV’de Bir Zamanlar Çukurova dizileri yayınlanıyordu. TV yayın akışları ve detaylar haberimizde sizlerle.

STAR TV YAYIN AKIŞI

20.00’da İlk Kurşun filmi ekrana gelecek.

ATV YAYIN AKIŞI

10 Ekim’de 20.00’da Bir Zamanlar Çukurova dizisi yayınlanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’de 20.00’da Benim Adım Melek dizisi yayınlanacak.

FOX TV YAYIN AKIŞI

Fox TV’de Mucize Doktor dizisinin yeni bölümü 20.00’da ekrana gelecek.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10 Ekim’de Şaban Oğlu Şaban filmi yayınlanacak.