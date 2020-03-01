Bu akşam hangi diziler var? 1 Mart Pazar Fox TV, Star TV, TV 8, ATV yayın akışı

1 Mart Pazar Fox TV, Star TV, TV 8, ATV yayın akışında nelerin olduğu araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var? Sevilen diziler ve filmler televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Bazı dizilerin ekrana gelmemesinin ardından vatandaşlar yayın akışlarını yakından takip etmeye başladılar. Haberimiz içerisinden televizyon kanallarının akşam kuşaklarına ulaşabilirsiniz.

ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de 20:00’da Can Feda filmi ekrana gelecek. 22:10’da ise Karanlık Sular filmi yayınlanacak.

FOX TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam Fox TV’de 20:00’da Çiçero filmi ekrana gelecek. 22:15’te ise Hadi Be Oğlum filmi yayınlanacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’de pazar akşamı 20:00’da Pamuk Prenses ve Avcı 2 filmi, 22:00’da Titanların Savaşı filmi yayınlanacak.

TV 8 YAYIN AKIŞI

20:00’da Survivor 2020 yeni bölümü ile ekrana gelecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Bu akşam 20:00’da Amansız Takip filmi, 21:45’te Hekimoğlu dizisinin tekrarı ekrana gelecek.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de 20:00’da Yabancı filmi yayınlanacak. 21:45’te ise Yakın Tehdit filmi ekrana gelecek.