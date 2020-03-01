Bu akşam hangi diziler var? 1 Mart Pazar Fox TV, Star TV, TV 8, ATV yayın akışı
Bu akşam hangi dizilerin ekrana geleceği merak ediliyor. 1 Mart Pazar Fox TV, Star TV, TV 8, ATV yayın akışında neler var? Her hafta belirlenen günlerde dizilerin yeni bölümleri, filmler ve yarışmalar ekrana geliyor. Haberimiz içerisinden bu akşam yayınlanacak olan yarışma ve filmlere ulaşabilirsiniz.
1 Mart Pazar Fox TV, Star TV, TV 8, ATV yayın akışında nelerin olduğu araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var? Sevilen diziler ve filmler televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Bazı dizilerin ekrana gelmemesinin ardından vatandaşlar yayın akışlarını yakından takip etmeye başladılar. Haberimiz içerisinden televizyon kanallarının akşam kuşaklarına ulaşabilirsiniz.
ATV YAYIN AKIŞI
ATV’de 20:00’da Can Feda filmi ekrana gelecek. 22:10’da ise Karanlık Sular filmi yayınlanacak.
FOX TV YAYIN AKIŞI
Bu akşam Fox TV’de 20:00’da Çiçero filmi ekrana gelecek. 22:15’te ise Hadi Be Oğlum filmi yayınlanacak.
STAR TV YAYIN AKIŞI
Star TV’de pazar akşamı 20:00’da Pamuk Prenses ve Avcı 2 filmi, 22:00’da Titanların Savaşı filmi yayınlanacak.
TV 8 YAYIN AKIŞI
20:00’da Survivor 2020 yeni bölümü ile ekrana gelecek.
KANAL D YAYIN AKIŞI
Bu akşam 20:00’da Amansız Takip filmi, 21:45’te Hekimoğlu dizisinin tekrarı ekrana gelecek.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show TV’de 20:00’da Yabancı filmi yayınlanacak. 21:45’te ise Yakın Tehdit filmi ekrana gelecek.