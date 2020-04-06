Bu akşam Çukur var mı, neden yok? 6 Nisan Çukur yeni bölüm yayınlanacak mı?
Bu akşam Çukur var mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Çukur Show TV ekranlarında her hafta pazartesi akşamları seyirci ile buluşuyor. Dizinin yapımcılığını üstlenen Ay Yapım geçtiğimiz haftalarda Çukur yeni bölüm çekimlerine ara verildiğini açıklamıştı. Koronavirüs önlemleri kapsamında 2 haftadır Çukur yeni bölüm yayınlanmıyor. Peki bu akşam Çukur var mı? Detaylar haberimizde…
Çukur corona virüs salgını nedeniyle çekimlerine geçici süreliğine ara vermişti. Dizinin hayranları ise bu akşam Çukur var mı? sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Geçtiğimiz hafta yayınlanması beklenen Çukur 93. Bölüm ekranlara gelmemişti. 6 Nisan Çukur yeni bölüm yayınlanacak mı? sorusunun yanıtına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
6 NİSAN ÇUKUR YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?
Türkiye’de korona virüsü önlemlerine dizi setleri de yeni bölüm çekimi yapmayarak katıldı. Çukur dizisinin yapımcıları da geçici süreliğine çekimlere ara verildiğini vurgulamıştı. 6 Nisan Pazartesi Çukur yeni bölüm yayınlanmayacak. Çukur dizisi yerine saat 20.00’de Yol Arkadaşım isimli yerli film Show TV ekranlarında olacak.
ÇUKUR 92. BÖLÜM (SON BÖLÜM) İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
BU AKŞAM ÇUKUR VAR MI?
Çukur, yeni bölümüyle bu akşam sevenleri ile buluşamayacak. Ay Yapım’dan henüz konuya ilişkin güncel bir açıklama gelmedi. Çukur yeni bölüm yayınlanma tarihi belli olduğunda haberimiz içerisine eklenecektir.
ÇUKUR DİZİSİ OYUNCULARI
Aras Bulut İynemli
Dilan Çiçek Deniz
Ercan Kesal
Perihan Savaş
Mustafa Üstündağ
Öner Erkan
Erkan Kolçak Köstendil
Rıza Kocaoğlu
Burak Sergen
Nebil Sayın
Kubilay Aka
Ahmet Tansu Taşanlar
Çetin Sarıkartal
Kadir Çermik